Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati nella seduta odierna

Pescara, 29 apr. La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, ha deliberato i seguenti provvedimenti: in relazione all’evento valanghivo del 18 gennaio 2017, in località Rigopiano, l’esecutivo ha conferito un incarico di consulenza tecnica di parte ai fini del necessario supporto istruttorio alla difesa dell’Ente nell’ambito dei giudizi risarcitori incardinati nei confronti della Regione Abruzzo dinanzi al Tribunale civile dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. La Giunta ha adottato, poi, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 per la fase di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione(PIAO). E’ stata autorizzata, inoltre, la sottoscrizione di contratti di mutuo con provvista BEI (Banca Europea per gli Investimenti) e oneri a carico dello Stato mirati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica (stipulati in data 30 dicembre 2015 e in data 22 dicembre 2017). Per il settore agricolo, è stato approvato il programma operativo e gli schemi di domanda per gli interventi di credito agrario a breve termine per l’anno 2022 (concessione di contribuiti in regime “de minimis”). Con il provvedimento si è stabilita la quota di concorso regionale nella misura massima dell’1%, fermo restando che il tasso a carico dei beneficiari, non può in alcun caso essere inferiore al 40% di quello di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. La Giunta ha attuato, con successiva deliberazione, il Decreto ministeriale del 13 novembre 2018 sui “criteri e schema tipo per la stipula di convenzioni tra le Regioni e Province autonome e le associazioni e federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ stato autorizzato anche lo scorrimento delle graduatore degli studenti idonei alla borsa di studio (anno scolastico 21-22), il cui numero dovrà essere comunicato dalle Aziende per il diritto allo studio – Infine, l’esecutivo ha destinato al Comune di Pescara un contributo di 5mila euro per l’organizzazione dell’evento sportivo denominato “Final 4 di Coppa Italia 2022”, nell’ambito del circuito della federazione italiana pallacanestro in carrozzina – /GILPET/220429

Fonte: regione.abruzzo.it