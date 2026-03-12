Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati oggi 12 marzo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Si è svolta oggi una seduta ordinaria della giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:su proposta del Vicepresidente con delega all’Ambiente Emanuele Imprudente, approvato i format “obiettivi-misure” relativi a 22 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione Abruzzo appartenenti alla rete europea Natura 2000. I documenti, predisposti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, definiscono gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti e le misure di tutela, costituendo un riferimento obbligatorio per la procedura di Valutazione di Incidenza – si apprende dal portale web ufficiale. Presa d’atto inoltre, da parte dell’Esecutivo, dell’ultima parte del programma AGRIFOOD-Sostegno alla Commercializzazione e Internazionalizzazione delle imprese abruzzesi nel settore dell’Agrifood” – affidato nel 2023 all’Agenzia regionale per le attività produttive (ARAP), che si completerà nel corso del 2026. L’intervento in questione, è finanziato dal fondo FSC. Le attività da svolgersi per la chiusura del programma, comporteranno una spesa massima di Euro 96.000,00.Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri, la Giunta ha approvato il reinvestimento delle risorse derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica incassate dall’ATER di Chieti nell’annualità 2025. Il provvedimento destina i proventi a interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca approvato l’Accordo Quadro tra la Regione Abruzzo e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la realizzazione congiunta di iniziative, attività e programmi, basati su temi e obiettivi di interesse comune nel campo spaziale ed aerospaziale – si apprende dalla nota stampa. La Regione Abruzzo ha nel proprio territorio importanti realtà industriali e di ricerca nel settore aerospaziale strategico per lo sviluppo economico, industriale e per la crescita occupazionale del territorio e, con la sottoscrizione di questo accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana, intende potenziare la formazione del capitale umano e del know-how, favorire lo sviluppo di realtà industriali e l’integrazione della filiera, promuovere progetti utili agli obiettivi nazionali e rafforzare la collaborazione con altri distretti industriali e tecnologici nazionali, europei ed internazionali.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it