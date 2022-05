Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati oggi 13 maggio  

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

– L’Aquila, 13 mag. La giunta regionale che si è riunita oggi a L’Aquila, ha approvato i seguenti provvedimenti:

concessione di un finanziamento per un intervento urgente di manutenzione idraulica di un tratto del Fiume Liri, di competenza regionale, per rimuovere materiale ghiaioso accumulato e per il taglio alberi nel Comune di Canistro per un importo pari ad €. 55.425,00;

approvato lo Schema di convenzione tra il Dipartimento Infrastrutture – Trasporti – Servizio Difesa del Suolo e l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara – Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO) per lo Studio del movimento franoso in Castronovo – Rendinara nel Comune di Morino – riporta testualmente l’articolo online. Lo studio intende migliorare le conoscenze scientifiche, anche attraverso indagine innovative – si apprende dalla nota stampa. Le risorse da impiegare sono pari a Euro 78.449,40;

approvato l’atto di intesa richiesto dal MITE (ministero Transizione ecologica) per realizzare un sistema di accumulo da 10MW/40 MWh. Il MITE ha avviato il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione Unica relativa all’integrazione nella centrale termoelettrica di Bussi sul Tirino (PE) di un sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di litio;

la giunta, inoltre, ha preso atto dell’approvazione del Progetto “LIFE + A_GreeNet” del valore complessivo di € 3.631.534,00, nell’ambito del quale la Regione Abruzzo, in qualità di soggetto coordinatore, risulta beneficiaria di un contributo di € 507.720,00. Inoltre, è stato approvato

l’Accordo di collaborazione, quale atto necessario per regolare i rapporti tra la Regione Abruzzo, la Città di San Benedetto del Tronto, il Comune di Silvi, il Comune di Ancona, Legambiente ed il Comune di Pescara (partners) per la realizzazione degli interventi;

approvato il “Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana 2022-2024”. La peste suina è presente in Piemonte e in Liguria e con disposizione del Ministero della Salute le aree sono state inserite nella cosiddetta “zona infetta” da Peste Suina Africana in riferimento alle indicazioni della Commissione Europea;

adottato un provvedimento per la tutela della “vongola nostrana” Venus spp. (Chamelea gallina) mediante spostamento della risorsa ittica dai fondali marini oggetto di escavo e prelievo di sabbie di fondale e dalle zone di rilascio in prossimità degli arenili antistanti i litorali Abruzzesi di Martinsicuro, Alba Adriatica e Roseto degli Abruzzi, in altre zone preventivamente individuate – Il tutto attraverso uno specifico Piano straordinario di spostamento dal Consorzio di Gestione Vongole Abruzzo (CO.GE.VO. Abruzzo) con il supporto di un Organismo Scientifico esperto in molluschi bivalvi nel limite delle risorse disponibili che sono pari a euro 60.000,00. Gli aiuti saranno concessi ed erogati in regime de minimis ai sensi del Regolamento della Commissione Europea n. 717/2014, alle imprese di pesca che dimostrino di aver partecipato attivamente, con le proprie unità da pesca, alle attività del piano straordinario;

disposto un contributo di € 10.000,00 in favore del Comune di Città Sant’Angelo per l’evento “Warewolf Run”, un contributo di € 10.000,00 in favore del Comune di Aielli per l’evento “Sirente Bike Marathon”, un contributo di € 20.000,00 in favore del Comune di Pescara per la 29^ edizione “Fight Clubbing”, un contributo di € 10.000,00 in favore del Comune di Pacentro per l’evento “Blockhaus Marathon” ed un contributo di € 15.000,00 in favore del Comune di Montesilvano per i Campionati Italiani Giovanili di “Aquathlon e Triathlon”;

recepito ed approvato il documento tecnico dell’Agenzia Sanitaria Regionale che prevede l’istituzione, organizzazione e funzioni assistenziali della Rete Regionale per il trattamento delle Malattie Emorragiche Congenite (Rete MEC);

formalizzata la partecipazione della Regione Abruzzo alla manifestazione “Terrà”, primo forum dell’energia in Abruzzo che si svolgerà a Pescara dal 25 al 27 maggio – riporta testualmente l’articolo online. La partecipazione avviene nell’ambito della capitalizzazione del progetto comunitario Joint Secap. (regflash) K.S. 130522

