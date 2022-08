Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati oggi 23 agosto

- Advertisement -

– 23 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. La giunta regionale ha approvato oggi i seguenti provvedimenti: adottato il Piano regionale dei Trasporti (PRIT) necessario per adeguare la pianificazione strategica nei settori della mobilità delle persone e del trasporto e logistica delle merci ai più recenti indirizzi dell’Unione Europea – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di una pianificazione prevista dalla UE necessaria per l’accesso ai fondi europei al fine di conseguire gli obiettivi della nuova Politica di Coesione Europea 2021-2027. ll Piano, dopo l’adozione, dovrà essere approvato definitivamente dalla giunta come proposta di deliberazione al consiglio regionale che lo approva, dopo un periodo di 45 giorni per la pubblicazione – si apprende dalla nota stampa.

Conferito l’incarico di dirigente del Servizio “Impresa e Finanza”, del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, a Maria Ferrara, in posizione di comando dalla Provincia di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale.

Individuata nel Servizio Beni ed attività culturali la struttura regionale alla quale assegnare la gestione del contratto di concessione e valorizzazione del complesso immobiliare ex FEA sito in Pescara, lungomare Matteotti, sottoscritto in data 2/4/2019 con durata di 49 anni e con il versamento di un canone annuo di 15.000,00 euro a partire dal quinto anno da parte del concessionario in favore della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

Approvati gli indirizzi per la programmazione triennale 2023-2025 delle Aziende Sanitarie Regionali.

Nominato Franco La Civita nuovo componente della Consulta per il Consorzio di Bonifica Interno, in sostituzione del dimissionario Umberto Margiotta – si apprende dal portale web ufficiale.

Il Piano strategico della PAC, che definisce le scelte nazionali della politica agricola per il quinquennio 2023-2027, comprende la misura dello Sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER alla quale viene attribuito un ruolo strategico per le zone rurali per contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale – si apprende dalla nota stampa. Individuati 8 ambiti territoriali in zone omogenee e coerenti in termini geografici, sociali, economici e culturali.

Approvata la proroga della collaborazione nell’ambito dello progetto sulla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile per il quale la Regione Abruzzo ha avviato uno studio sulle reti ecologiche su scala regionale – Al fine di portare a conclusione detta attività, si è reso necessario chiedere al Ministero una proroga della scadenza dell’accordo di collaborazione fino al 30 giugno 2023.

Nell’ambito del piano Sociale regionale 2016 -2018 per interventi relativi a “Innovazione e programmi speciali regionali” – Annualità 2022, autorizzato l’utilizzo di Euro 196.600,00 per finanziare i seguenti interventi:

2.Laboratorio d’Arte -Ass. “A.I.A.S.” € 30.000,00

3.Progetto “Dal canto, al mondo!” -Associazione musicale “Nisea” € 5.000,00

4.Corso per Centralinista telefonico addetto all’Urp per non vedenti ed ipovedenti -Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti -Onlus Aps Consiglio Regionale d’Abruzzo € 49.600,00

5.Percorso Formativo Testimonial Formatori/RSPP -Ass. ANMIL € 46.000,00

6.Progetto ROTARY CAMPUS € 20.000,00

7.Progetto -evento per manifestazione internazionale di integrazione diversamente abili BASKET IN CARROZZINA -A.S.D. Amicacci –Compartecipazione € 10.000,00

8.Progetto SPIAGGIA ACCESSIBILE -Compartecipazione servizi alla persona -Cooperativa sociale Picasso € 16.000,00. K.S. 220823

