Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati oggi 4 agosto

(regflash) – L’Aquila, 04 ago – recita il testo pubblicato online. La giunta regionale che si è riunita oggi ha deliberato di procedere alla riprogrammazione delle risorse del PSC Abruzzo -Fondo di Sviluppo e Coesione per un intervento di manutenzione straordinaria per l’ex convento del Monte Carmelo di Penne . E’ previsto il reimpiego di risparmi di spesa relativamente a nuovi interventi, per un totale pari a € 220mila euro nell’ambito del PSC.

Via libera all’aggiornamento straordinario infra-annuale del prontuario relativo ai prezzi informativi delle opere edili regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Il provvedimento integra il precedente prezziario con le risultanze delle rilevazioni puntuali condotte dall’Osservatorio permanente dei prezzi elementari (L.R. 21/2021) tese a determinare l’andamento dei costi dei principali materiali da costruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo al fine di aggiornare il maggior numero possibile di voci del Prezzario regionale, in considerazione della particolare situazione socio-economica che ha comportato aumenti eccezionali dei costi di produzione e di acquisto dei materiali da costruzione e vista anche la ridotta tempistica a disposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Si è provveduto così ad:

che consente, di fatto, la possibilità di applicare, in osservanza della normativa vigente, un incremento fino ad un massimo del 17% (rispetto al valore già prefissato e pari al 15%), alle spese generali medesime delle lavorazioni che prevedono l’utilizzo di materiali che hanno subito anomali incrementi di costo – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’Esecutivo regionale ha poi deciso di proporre al Consiglio Regionale la rimodulazione del Piano triennale della viabilità regionale 2008–2010, presentata dalla Provincia di Teramo relativamente ad una serie di interventi, annualità 2009, per un importo complessivo di € 2.697.812,92.

Ha dato atto inoltre che, ai fini della realizzazione dei n.10 nuovi interventi concorre la somma di € 6.017.812,92 assegnata per la realizzazione dell’intervento “S.S. 150 del Vomano – riporta testualmente l’articolo online. Lavori di ammodernamento e varianti plano altimetriche nel tratto Villa Vomano–Roseto degli Abruzzi”.

La giunta ha poi preso atto della richiesta di rimodulazione proposta dal comune di Pescara circa l’intervento di riqualificazione dell’area di risulta dell’ex stazione ferroviaria

per l’importo di euro 15.900.000,00 da realizzarsi mediante contratto di appalto per la

progettazione e la esecuzione per un importo di € 15.900.000,00. Approvato anche lo schema di convenzione di finanziamento – riporta testualmente l’articolo online. (

Approvato il rinnovo dell’accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e la Regione Abruzzo per l’implementazione della qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio per l’anno 2022.

Approvata anche la voltura in favore della società Terme INN Popoli s.r.l. delle autorizzazioni già in capo alla società Terme di Popoli s.r.l. per prestazioni termali e ambulatoriale dello Stabilimento Termale di via Gran Sasso, a Popoli . K.S. 220804

