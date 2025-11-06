Regione Abruzzo: ultime news, Giunta, i provvedimenti approvati in data odierna

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 6 nov. – La Giunta regionale, riunita in data odierna in seduta straordinaria, su proposta dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, ha approvato la variazione n. 19-2025 al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ad invarianza delle risorse FSC complessivamente assegnate e delle risorse FSC per singola annualità indicate nel cronoprogramma finanziario – recita il testo pubblicato online. Su iniziativa dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, la Giunta ha preso atto dell’istituzione, con Decreto del Ministro della Salute del 1° agosto 2025, del Fondo per le dipendenze patologiche e dell’assegnazione alla Regione Abruzzo per il triennio 2025-2027 della somma complessiva di € 6.415.237,67 e per ogni singolo anno di € 2.138.412,56, così ripartita:€ 651.293,16, corrispondenti al 30% del Fondo, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e sociosanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze e già erogati dal Ministero della Salute;€ 743.559,70 corrispondenti al 34,25% per la realizzazione di piani regionali rivolti al Gioco d’Azzardo Patologico;€ 743.559,70 corrispondenti al 34,25% per la realizzazione di piani regionali sulle Dipendenze patologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ha deliberato, inoltre, di procedere alla ripartizione e assegnazione alle ASL della quota del Fondo per l’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e sociosanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze, adottando quale criterio di riparto la distribuzione percentuale degli utenti trattati dai Servizi pubblici per le Dipendenze delle ASL regionali come di seguito riportato: ASL 201 AVEZZANO-SULMONA L’AQUILA € 191.742,01 ASL 202 LANCIANO-VASTO CHIETI € 166.860,23ASL 203 PESCARA € 134.056,91 ASL 204 TERAMO € 158.634,01 Gli importi assegnati a ciascuna ASL, per un totale di € 651.293,16 e destinati all’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e sociosanitario per i Servizi pubblici per le Dipendenze, sono da intendersi ad integrazione degli importi assegnati per l’annualità 2025 con il Programma Operativo 2025-2027.Sempre su proposta dell’assessore Verì, la Giunta ha deliberato di consentire l’utilizzo a titolo gratuito e temporaneo, in favore di ARAP, dell’area di proprietà regionale denominata “Ex COFA, sita in Pescara, in Viale Giovanni XXIII, per il periodo corrente dal 10 al 18 novembre 2025, al fine della realizzazione dell’evento “Festival della Birra Artigianale e Agricola d’Abruzzo – Edizione 2025”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it