Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di giovedì 12 giugno

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 12 giu. La Giunta regionale, presieduta dal presidente, Marco Marsilio, su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per l’utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di reiscrizione di fondi derivanti da assegnazioni vincolate in economia:Via libera, poi, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, alle linee guida relative al processo di armonizzazione delle metodologie di governo delle liste di attesa, relative alle prestazioni ambulatoriali, nelle Aziende sanitarie locali della regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sempre su iniziativa dell’assessore Verì, approvato lo schema di protocollo d’Intesa tra Regione Abruzzo e Centro della Giustizia Minorile del Lazio, Abruzzo e Molise sulle linee di indirizzo per l’assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria – /250612

