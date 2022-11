Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di lunedì 28 novembre

- Advertisement -

Pescara, 28 nov. La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, riunita, nella seduta odierna a Pescara, ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo-Servizio Difesa del Suolo, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara- Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO) per la realizzazione del Foglio Geologico, in scala 1:50.000, n. 377 denominato “Trasacco”, finalizzato a disciplinare, tra le altre cose, le modalità di collaborazione tra le Parti Firmatarie della Convenzione; gli oneri finanziari, a carico dell’ISPRA, sono pari ad € 355.000,00. Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, è stato recepito il Decreto Ministeriale Salute del 30 settembre scorso richiamandone integralmente il contenuto, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità per l’accesso ai test NGS – Sequenziamento genetico – (Legge 234/2021) e per la relativa valutazione di efficacia ed appropriatezza (indicazione al test, modalità di prescrizione, esecuzione, utilizzo e sistema di monitoraggio del fondo – riporta testualmente l’articolo online. Per sequenziamento genetico di nuova generazione (Next generation sequencing, NGS) si intende l’insieme delle tecnologie di sequenziamento degli acidi nucleici che hanno in comune la capacità di sequenziare, in parallelo, milioni di frammenti di DNA. Queste tecnologie hanno segnato una svolta rivoluzionaria nella possibilità di caratterizzare genomi di grandi dimensioni rispetto al metodo di sequenziamento del DNA di prima generazione – si apprende dalla nota stampa. Su iniziativa del vicepresidente ed assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, in relazione al Piano di Sviluppo Rurale dell’Abruzzo 2014-2022, si è proceduto alla modifica ed all’integrazione della delibera n.402 del 21 luglio scorso con la quale era stato approvato l’aggiornamento per il 2022 del prezziario regionale – si apprende dalla nota stampa. La variazione riguarda le limitazioni previste per l’ammissibilità della spesa per l’acquisto di alcune tipologie di macchinari aziendali ai fini dell’ammissibilità al sostegno previsto dalle misure d’investimento previste dal PSR. Via libera anche alla modifica ed all’integrazione del documento “Criteri ed Indirizzi in materia di procedure ambientali ”approvato con una deliberazione del marzo 2002 e con un successivo provvedimento del 2020 in materia di procedure ambientali – precisa la nota online. Questo al fine di adeguarlo alle modifiche legislative ed a quelle organizzative, nonché consentire, il regolare svolgimento delle sedute del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale –

La Giunta, su proposta dell’assessore al Billancio, Guido Liris, ha approvato il bilancio consolidato della Regione Abruzzo per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali, e dei loro organismi – aggiunge la nota pubblicata. Sempre su proposta di Liris, presa d’atto ed approvazione del riparto delle risorse per l’importo totale di 2milioni 763mila 890 euro sulla base del Decreto Legge dell’8 settembre 2021, n. 120 recante: “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”– convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, in ragione di quote uguali pari a 552 mila 778 euro per ciascuna delle 5 aree interne: Basso Sangro Trigno, Valfino/Vestina, Gran Sasso/Valle Subequana, Valle del Giovenco/Valle Roveto e Alto Aterno/Gran Sasso Laga – si apprende dal portale web ufficiale. /221128

