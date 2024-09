Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di lunedì 9 settembre

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 9 set. La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato il disciplinare per l’attuazione del regolamento in materia di protezione di dati personali (REG. UE 2016/679) e aggiornato la designazione DAT (soggetti autorizzati al trattamento dei dati con delega).Sempre su proposta del presidente, deliberato lo schema di Accordo della Regione Abruzzo con la Struttura di Missione ZES unica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’avvio della collaborazione istituzionale fra i diversi livelli di governance nel percorso attuativo del piano strategico ZES unica – Su iniziativa dell’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, approvato lo schema di Contratto di servizio da stipularsi tra le imprese ferroviarie del trasporto pubblico locale (TUA S.p.a – viene evidenziato sul sito web. e Trenitalia S.p.a – si legge sul sito web ufficiale. ) e la Regione Abruzzo per la realizzazione del Sistema Unico di Vendita (SUV) del titolo di viaggio di corsa semplice per il trasporto ferroviario di interesse locale e regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sempre su proposta dell’assessore D’Annuntiis, in attuazione del programma annuale delle opere idrauliche 2024, approvato il programma delle manutenzioni, ottenuto quale collazione di quelli elaborati dai singoli Geni Civili Regionali di L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, elaborato in coerenza con le ulteriori risorse finanziarie stanziate nel Bilancio Finanziario gestionale 2024.Su iniziativa del vicepresidente Emanuele Imprudente con delega al Sistema Idrico, previste le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico in caso di carenza o di emergenza idrica che può determinarsi nel comprensorio dell’Ambito Chietino, a causa del perdurare della grave carenza idrico-potabile – si apprende dalla nota stampa. La delibera autorizza il Consorzio di Bonifica Sud-Vasto ai soli fini idropotabili fino al 31 ottobre 2024, come richiesto da ERSI Abruzzo – Su proposta dell’assessore al Bilancio e Patrimonio Mario Quaglieri, autorizzato il Comune di Bisenti alla riserva di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, nella disponibilità del medesimo Comune, da assegnare successivamente per far fronte a situazioni di emergenza abitativa – Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, recepito e approvato il Piano Operativo FSE 2.0 della Regione Abruzzo, elemento di programmazione strategica e di indirizzo delle attività di adeguamento tecnologico e incremento delle competenze digitali degli operatori del SSR per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0.Sempre su iniziativa dell’assessore Verì, approvato il nuovo Piano Operativo Regionale degli interventi PNRR Missione 6 Salute, per la cui attuazione non sono previste forme di cofinanziamento regionale – ALFA 240909

