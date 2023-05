Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di oggi 22 maggio

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 22 mag. La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio e riunita in seduta ordinaria, su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in termini di competenza e cassa, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate: 1) Programma interventi infrastrutturali messa in sicurezza e rischio idrogeologico € 89.343,29. 2) Rimborsi dovuti alle emittenti radiotelevisive locali per messaggi campagne elettorali € 23.297,57. 3) FSC 2007/2013 Contributi impianti sportivi comuni di L’Aquila e Trasacco € 245.404,01. 4) FSC 2014-2020 Finanziamento programma di promozione turistica € 586.687,02. 5) PNC Nuovo modello organizzativo rete di assistenza sanitaria territoriale € 10.260.848,00. 6) Contributi per la minimizzazione degli effetti dei campi elettromagnetici € 16.613,52. 7) FSC 2007/2013 Ristrutturazione impianto scioviario Oasi del Cervo Gamberale (CH) € 37.466,40. 8) FSC 2021-2027 Avviso pubblico “Fristart” completamento azione 3.5.1 POR FESR € 8.231.883,49. 9) Versamenti per certificazioni impianti termici ed emissioni in atmosfera € 8.723,33

Sempre su iniziativa di Quaglieri, l’Esecutivo ha preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori del 12 maggio scorso in relazione alla proposta di deliberazione di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022.

Ancora su input di Quaglieri, riapprovate le risultanze relative all’approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2022. Considerando che lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 risulta pari a -128milioni 756mila 404euro, con un abbattimento rispetto all’esercizio 2021 pari ad euro 123.335.751,88. Il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre scorso sii è reso necessario per l’avvenuta acquisizione del parere del Collegio dei Revisori.

In merito al Disegno Di Legge Regionale su “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale del 12 gennaio 2018 n.2 “Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva”, sempre su proposta dell’assessore allo Sport, Mario Quaglieri, la Giunta ha deliberato l’informatizzazione delle procedure di presentazione delle domande di accesso ai contributi oltre ad ulteriori modifiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, in relazione all’avvio del procedimento di nomina dei direttori generali delle ASL della regione Abruzzo, via libera all’avviso pubblico di selezione per la manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico di direzione generale delle aziende sanitarie regionali del servizio sanitario abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

In merito al “Disturbo dello spettro autistico: disposizioni a garanzia della continuità assistenziale”, l’Esecutivo ha stabilito – nel rispetto e nei limiti del tetto di spesa complessivamente riconosciuto alle strutture contrattualizzate, per l’erogazione di prestazioni per i disturbi dello spettro autistico – di individuare interventi idonei ad assicurare l’appropriata presa in carico dei pazienti con disturbi dello spettro autistico e la continuità degli interventi di riabilitazione come definiti alla luce delle valutazioni delle Unità di Valutazione Multidimensionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

In ordine al Programma operativo 2022-24 – Intervento “Tariffe per tutte le tipologie di assistenza” Obiettivo n.2 azione 1, la Giunta ha conferito all’Agenzia Sanitaria Regionale l’incarico ad effettuare uno studio di verifica ai fini dell’eventuale attualizzazione delle tariffe vigenti relative alle diverse aree assistenziali, attraverso uno specifico gruppo di lavoro –

Prorogato, su input dell’assessore alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, l’incarico di Commissario straordinario regionale dell’Azienda di Servizi alla Persona A.S.P. n.1 della Provincia di Pescara al dott. Emiliano Di Genova per un periodo di sei mesi, senza soluzione di continuità, tenuto conto anche del permanere della difficile situazione economico—finanziaria – si legge sul sito web ufficiale.

Approvato, infine, su iniziativa di Quaglieri, un emendamento al Disegno di Legge Regionale concernente la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel cd. Cratere”, con riguardo l’annualità 2009 e 2010. Proprio in considerazione della peculiarità della condizione socio-economica delineatasi a seguito degli eventi sismici del 2009 nelle aree del cd. cratere, si è ravvisata l’opportunità di prevedere un regime agevolativo regionale anche per le emissioni di cartelle di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, cui i carichi in questione erano stati trasmessi, per obbligo di legge, a dicembre 2022. Il provvedimento ora verrà trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione del Disegno di legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. /230522

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it