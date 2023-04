Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di oggi 27 aprile

- Advertisement -

Pescara, 27 apr. La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l’Università degli Studi di Perugia per l’attivazione e lo svolgimento del tirocinio curriculare di formazione e orientamento degli studenti del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali.

Approvato il Bilancio Preventivo 2023 Consolidato del Servizio Sanitario Regionale comprendente, tra i vari documenti, il Conto Economico Preventivo, il Piano dei Flussi di Cassa prospettici, il Piano degli investimenti e la Relazione sulla Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione

Disco verde anche per l'approvazione dello schema di convenzione per la collaborazione tra l'AGENAS e la Regione Abruzzo in materia di assistenza specialistica ambulatoriale

Approvata la delibera relativa a "prestazioni di riabilitazione termale: approvazione schema di contratto per il triennio 2022-2024" con cui si definiscono i contenuti dello schema contrattuale 2022-2024 per l'acquisito di prestazioni di riabilitazione termale dagli erogatori della Rete Privata Accreditata ammessi alla negoziazione e si stabilisce la procedura di conclusione degli accordi contrattuali

In merito alle misure per il Governo delle procedure di Mobilità Sanitaria, stabilita la Costituzione Gruppo di lavoro finalizzato a supportare tecnicamente la definizione, il monitoraggio e l'attuazione degli Accordi di Confine tra la Regione Abruzzo e le Regioni vicine

Approvato l'accordo di Confine tra la Regione Abruzzo e la Regione Marche per la gestione della mobilità sanitaria anni 2022-2024". La convenzione riguarda i criteri da utilizzare per la definizione dei contenitori SDO (Ricoveri) suddivisi tra quelli a tetto e non a tetto

Definita l'attivazione delle unità di continuità assistenziale (UCA) della Regione Abruzzo

Via libera all’accordo attuativo regionale relativo alla presa d’atto dell’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-covid19 e dei vaccini anti-influenzali.

Deliberata l’attivazione del tavolo negoziale per la rivisitazione dell’accordo per la distribuzione dei farmaci in modalità DPC (dispensazione per conto) e per l’avvio della distribuzione in modalità DPC dei dispositivi medici ai pazienti diabetici.

Approvati i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle disposizioni attuative per la concessione di un contributo alle aziende di servizi alla persona (A.S.P).

In merito alla "Realizzazione della linea ferroviaria Roma–Pescara – progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) raddoppio delle tratte lotto 1 "Interporto d'Abruzzo – Manoppello" e lotto 2 "Manoppello-Scafa", approvati ulteriori provvedimenti relativi al superamento delle osservazioni derivanti dalla Conferenza dei Servizi

