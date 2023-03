Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di oggi 3 marzo

- Advertisement -

Pescara, 3 mar. La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha preso atto della documentazione trasmessa dall’ARAP e della necessità di acquisire il parere della competente Commissione Consiliare, ai soli fini programmatori, per la seggiovia ad ammortamento automatico nel Comune di Roccamorice (PE)”. L’intervento rientra nell’ambito del progetto Masterplan PSRA/64 sulle Infrastrutture funzionali alla valorizzazione turistica delle stazioni invernali Passolanciano – Maielletta”.

Approvato il calendario ittico regionale per l’anno 2023 contestualmente al rinnovo, per un anno, nelle more della pubblicazione dell’avviso per la concessione di acqua pubblica a scopo di pesca sportiva che saranno individuati dalla Carta Ittica, della durata di validità delle concessioni, dando atto che le attività oggetto di ciascuna concessione sono state svolte senza soluzione di continuità dalla scadenza di ognuna – Nel dettaglio, la stagione di pesca è consentita: nelle acque di categoria “A” (acque a gestione salmonicola), dalla prima domenica di marzo fino all’ultima domenica di settembre; nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) tutto l’anno – recita il testo pubblicato online. In basso, in allegato, il calendario ittico nella sua completezza – si apprende dal portale web ufficiale.

Istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 e del Programma Regionale Abruzzo FSE+ 2021-2027.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì accreditato l’ambulatorio per l’autismo ‘Centro Sant’Agostino della fondazione Papa Paolo IV‘ di Chieti.

Approvato schema di protocollo di intesa tra la Regione Abruzzo, la Prefettura di Teramo e altri sottoscrittori che operano nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Il Protocollo è finalizzato alla costituzione dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza sul lavoro e al potenziamento dell’attività di formazione di tutti gli attori del mondo del lavoro operanti nei settori maggiormente interessati dal fenomeno – riporta testualmente l’articolo online. L’Osservatorio permetterà di attivare un sistema integrato di scambio informativo tra le pubbliche istituzioni deputate ad attività di verifica e controllo – recita il testo pubblicato online.

Approvato il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-24.

Presa d’atto ed approvazione del documento tecnico sul “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la gestione ospedaliera della sepsi e dello shock settico dell’adulto”

Approvato il documento tecnico sul percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la gestione dei pazienti con malattia di Parkinson e parkinsonismi.

Infine, in relazione alla ciclovia turistica adriatica – Lotto prioritario Regione Abruzzo, deliberata sia l’acquisizione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) che l’individuazione dei Comuni quali soggetti sub attuatori degli interventi previsti nel lotto prioritario – K.SCOLTA/030323

