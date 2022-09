Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di oggi 8 settembre

- Advertisement -

Pescara, 8 set. La Giunta regionale ha approvato una variante al Piano di Difesa della Costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti – aggiunge la nota pubblicata. Un provvedimento che si è reso necessario per gli scenari in capo all’unità fisiografica 1 (foce del Tronto -porto di Giulianova),

3 (foce del Vomano-foce del Saline) e 9 (Punta Cavalluccio – Punta Penna) con particolare riferimento alle situazioni di interventi volti alla mitigazione delle criticità emergenti nei tratti di costa ricadenti in quelle specifiche unità fisiografiche e per l’eventuale istituzione del tavolo operativo tematico, organizzato per singola unità fisiografica attraverso il quale partecipare, condividere e comunicare i processi decisionali nell’ambito dell’attuazione del Piano di monitoraggio relativo al Piano di Difesa della Costa attivando, contestualmente, i processi di collaborazione con il mondo accademico universitario –

L’esecutivo, in relazione all’Avviso pubblico relativo alla concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione, ha, inoltre, disposto l’ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti finanziati e la rendicontazione delle spese sostenute – si apprende dalla nota stampa. Infatti, considerato il permanere delle difficoltà riscontrate dal mercato nell’approvvigionamento dei materiali a causa dell’aumento dei prezzi ed alla luce del recente aggiornamento del Prezzario regionale delle opere pubbliche, è stata disposta un’ulteriore proroga di sei mesi delle scadenze dei termini, per la conclusione dei progetti e per la rendicontazione delle spese sostenute, agli Enti beneficiari dei contributi concessi.

Via libera, poi, all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila, contenuto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ADSU dell’Aquila –

Disco verde anche al controllo di legittimità della deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Caporale di Teramo che ha adottato il bilancio d’esercizio 2021. 220908

