Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di oggi martedì 31

Pescara, 31 gen. La Giunta regionale, su proposta del presidente Marsilio, ha autorizzato la Società in house TUA S.p.A. a variare il programma di esercizio ferroviario relativo al Contratto di Servizio 2018-2027, con l’attivazione – a partire dal cambio orario di dicembre 2022 – del servizio Lanciano-L’Aquila e, da dicembre 2023, del servizio Lanciano-Roma che la Società potrà svolgere anche sotto forme diverse di collaborazione con Trenitalia S.p.A., secondo le modalità previste dalla legislazione vigente – Tale scelta programmatoria è in linea con l’obiettivo regionale di irrobustire la maglia cadenzata dei collegamenti ferroviari tra le principali località costiere e quelle interne ubicate lungo lo sviluppo delle linee che dalla direttrice adriatica si diramano verso L’Aquila e verso Roma, soprattutto in ragione delle significative risorse che la Regione Abruzzo ha attribuito alla TUA S.p.A. per l’acquisto dei nuovi treni – Via libera anche al Piano annuale dei controlli interni di regolarità amministrativa per l’anno 2023 sulla base del “Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa”. In particolare, tale Piano, definisce, sulla base dei principi e regole contenute nel Disciplinare, l’ambito dei controlli, le modalità operative per il corretto campionamento, le modalità operative della procedura di controllo, l’entità del campione, la griglia di valutazione e la scheda di verifica oltre le tempistiche della procedura di controllo – recita il testo pubblicato online.

Sempre su iniziativa del Presidente, la Giunta ha proceduto alla modifica dello scenario di intervento previsto per l’Unità Fisiografica 03 dal “Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti”. Fermo restando il regime di intervento, lo scenario di intervento è stato modificato sulle base di una nota dei tecnici incaricati di redigere la proposta di Variante puntuale del vigente Piano Difesa della Costa, ed in particolare che il nuovo scenario prevedrà “l’adeguamento strutturale e l’allungamento dell’opera sommersa per contrastare l’erosione che ha colpito il litorale nord del comune di Pineto e che si sta propagando verso sud. Infatti, l’erosione di 750 m individuata nel “Piano di Difesa della Costa” si è estesa in un tratto di altre 900m. Si valuterà anche la possibilità di utilizzare una struttura emersa, in alternativa alla sommersa, dopo un’accurata valutazione degli effetti sottoflutto che la struttura emersa potrebbe produrre – recita la nota online sul portale web ufficiale. La lunghezza della struttura sommersa dovrà comunque consentire un’ampia zona di rispetto della foce del Torrente Calvano dal quale provengono parte dei sedimenti che alimentano le spiagge dell’Area Marina Protetta – si apprende dal portale web ufficiale. Deliberata, su input dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, l’istituzione del Centro regionale di Distribuzione dei farmaci per Conto (CReDPC) per la distribuzione di farmaci del Prontuario ospedale-territorio (PHT) e dei presidi medici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private con la modalità in nome e per conto (DPC) del Servizio Sanitario Regionale Nell’ambito dell’elaborazione e dello sviluppo della piattaforma regionale Anagrafe dei Vaccini e sistema regionale di screening oncologico tramite adesione al polo strategico nazionale (PSN), Approvato il progetto “Sviluppo e mantenimento dei sistemi di prevenzione sanitaria per Screening oncologici e Anagrafe vaccinale della Regione Abruzzo”, da realizzarsi in prosecuzione al precedente progetto sull’Anagrafe Vaccinale Regionale, intrapreso dal Servizio “Informatica e Statistica”, e del progetto relativo allo screening. Disco verde alla stipula di una Convenzione con la Società Poste Italiana per l’esercizio della Piattaforma Vaccini della Regione Abruzzo per l’anno 2023, fino alla data di adeguamento dell’Anagrafe Vaccinale Regionale – si apprende dalla nota stampa. Costituita la delegazione trattante ai fini della trattativa e della stipula degli accordi integrativi regionali per i medici di medicina generale, secondo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dello scorso aprile – Approvati il Piano dei fabbisogni ed il rafforzamento della Piattaforma Regionale per l’accoglienza e la gestione dei flussi informativi della Regione Abruzzo, alimentato e alimentante il Datawarehouse regionale, un sistema di archiviazione digitale che mette in collegamento e armonizza consistenti quantità di dati provenienti da molteplici fonti di vario tipo – riporta testualmente l’articolo online. Via libera alla proposta di approvazione in Consiglio regionale del regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori della Regione Abruzzo, istituito con la Legge regionale n.12 del 14 luglio 2022 e relativo disciplinare tecnico – aggiunge testualmente l’articolo online. Approvato lo schema di contratto tra la Regione Abruzzo ed il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Intellera consulting srl e Luiss libera Università internazionale degli Studi sociali Guido Carli per l’affidamento del servizio di advisory contabile per le Regioni sottoposte a piano di rientro – Contestualmente è demandata la firma del contratto – alla data concertata tra le parti del 01.02.2023 – al presidente della Giunta regionale, nonché tutti gli adempimenti di carattere gestionale ed attuativi al Dipartimento Sanità. Su proposta dell’assessore al Personale, Mario Quaglieri, l’Esecutivo ha prevede di introdurre una disciplina – ponte sulla rotazione degli incaricati di posizione organizzativa – si apprende dal portale web ufficiale. Nello specifico, si stabilisce che gli incarichi di posizione organizzativa della Giunta Regionale non possono avere durata complessiva superiore a 12 anni dalla data di iniziale decorrenza – si legge sul sito web ufficiale.

Decisa, su proposta del vicepresidente ed assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, l’attivazione della misura dello stoccaggio dei vini idonei alla rivendicazione della DOC Montepulciano d’Abruzzo, secondo quanto previsto dalla Legge 238/2016, attraverso il bloccaggio di una quantità pari al 20 % di vino Montepulciano D’Abruzzo Doc, atto rivendicato nell’annata 2022. La finalità di tale misura è quella di migliorare e stabilizzare i mercati e superare gli squilibri tra domanda ed offerta di vino Montepulciano d’Abruzzo Doc. Sempre input di Imprudente, sono state deliberate disposizioni relative alla deroga recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti – precisa la nota online. Nello specifico, gli allevamenti bovini di piccole dimensioni vengono autorizzati ad accedere al Livello 2 di sostegno dell’Eco-schema 1 “Benessere animale” pur non aderendo al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), a condizione che essi rispettino l’impegno di pascolamento – aggiunge testualmente l’articolo online. La deliberazione affida, altresì, all’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo (ARA) lo svolgimento delle attività di verifica relative al rispetto dell’impegno di pascolamento, da parte degli allevatori di bovini di piccole dimensioni e nel rispetto delle disposizioni operative di AGEA Coordinamento e di quelle che saranno adottate dalla Regione – Via libera anche all’approvazione del Sottoprogramma Apistico Regionale per il periodo 2023-2027 previsto dal Regolamento (UE) n. 2021 del 2015 nell’ambito del Piano Strategico della Politica agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027. Su iniziativa dell’assessore con delega al Sociale, Pietro Quaresimale, si è proceduto alla formale ricostituzione dell’Assemblea dei portatori di interesse dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti – Infine, su proposta dell’assessore con delega ai Rifiuti, Nicola Campitelli, la Giunta ha approvato il nuovo Accordo di Programma denominato Impresa Pulita che vede coinvolte Regione, ANCI, Consorzi intercomunali Rifiuti, gestori della raccolta e le organizzazioni professionali agricole (Confagricoltura, CIA, Confederazione nazionale Coltivatori diretti, Coldiretti e Copagri). Gli assessori Imprudente e Campitelli sono stati incaricati di sottoscrivere il nuovo Accordo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Ancora su proposta dell’assessore all’Energia, Nicola Campitelli, approvato l’avviso per l’attuazione a livello regionale dello schema di convenzione da sottoscrivere con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”. Nello specifico, considerando che il ministero per la Transizione ecologica ha assegnato alla Regione Abruzzo una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro, è stato approvato l’Avviso per la selezione, nell’ambito del territorio regionale dei progetti di “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” in relazione all’Investimento 3.1 della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” – Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al Servizio Politica energetica e risorse del territorio è stata demandata la comunicazione alla Direzione Generale Incentivi Energia del MASE della volontà della Regione Abruzzo di optare per la gestione finanziaria “decentrata”, secondo cui i soggetti beneficiari richiedono l’erogazione dell’agevolazione al MASE a seguito della verifica e validazione delle spese sostenute, espletata dalla Regione nell’ambito dell’attività di controllo di primo livello – aggiunge testualmente l’articolo online. /230131

