Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati oggi 12 agosto

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

– L’Aquila, 12 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. La giunta regionale ha approvato nella seduta odierna il Calendario venatorio regionale per la stagione ‪2022-2023‬ che regolamenta in particolare:

- Pubblicità -

le specie cacciabili e i periodi di caccia, le giornate di caccia, il carniere giornaliero e stagionale, l’ora legale d’inizio e termine della giornata di caccia, i periodi e le modalità per l’addestramento dei cani da caccia – viene evidenziato sul sito web.

Via libera, inoltre, ad una variazione al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale ‪2022-2024‬ pei continuare ad assicurare i servizi di assistenza tecnico amministrativa affidati alla Società in house providing Abruzzo Progetti SpA a beneficio dei Dipartimenti Territorio-Ambiente ed Infrastrutture-Trasporti – L’importo totale della variazione per il 2022 è pari a 500mila euro – recita il testo pubblicato online. (regflash) K. S. 220812

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it