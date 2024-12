Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, approvati criteri per nuovo bando per 78 mln di euro ai piccoli comuni

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:– L’Aquila, 30 dic. – “Nella giornata di oggi la giunta regionale ha approvato i criteri e gli indirizzi propedeutici alla pubblicazione del bando, previsto dall’Accordo di coesione sottoscritto con il presidente Giorgia Meloni, per erogare 78 milioni di euro a Comuni sotto i 30.000 abitanti – precisa la nota online. Il bando sarà pubblicato nelle prime settimane dell’anno e permetterà ai Comuni di avere a disposizione una somma mai vista in precedenza – viene evidenziato sul sito web. Questi fondi verranno distribuiti sulla base di progetti e di cofinanziamenti richiesti in determinate percentuali ai Comuni, attraverso procedure trasparenti, punteggi e apposite commissioni di valutazione – Il sostegno ai piccoli comuni, a partire da quelli delle aree interne, è un tratto distintivo della nostra politica”.Lo ha dichiarato oggi in aula, nel corso della seduta di consiglio regionale, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. US 241230

