Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, approvato ddl su sostegno a servizi locali di informazione

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 27 ott. La Giunta regionale, ha approvato, su proposta del presidente, Marco Marsilio, un disegno di legge regionale su “Norme per il sostegno ai Servizi locali di informazione e comunicazione”. La Regione intende valorizzare ogni forma di attività di informazione e comunicazione in ambito locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo è quello di riconoscere misure di sostegno alle imprese dell’informazione locale per investimenti rivolti all’innovazione tecnologica e organizzativa e interventi di sostegno per l’incentivazione dell’occupazione e per la salvaguardia delle forme di contrattualizzazione degli operatori nel settore dell’informazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. US231027

