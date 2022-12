Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, ecco i provvedimenti adottati il 22 dicembre

- Advertisement -

(regflash) – L’Aquila, 22 dic. Si è tenuta questa sera una seduta ordinaria di giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:

Riprogrammate, su proposta del Presidente Marsilio, le risorse del PSC Abruzzo – Fondo di Sviluppo e Coesione – per un totale pari a € 832.833,73 per i seguenti interventi:

Approvato il progetto “GRANDE PARTENZA GIRO D’ITALIA 2023” e lo schema di Convenzione per l’affidamento dell’incarico alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A., con l’utilizzo parziale di risorse FSC pari ad € 7.320.000,00.

Approvato il Piano di Rigenerazione amministrativa (PRIGA) nell’ambito della programmazione comunitaria regionale 2021-2027.

Approvata, su proposta dell’assessore Nicola Campitelli, la proposta al Consiglio Regionale per la modifica al Piano Regionale Paesistico, nell’ambito della Variante l PRG vigente del Comune di Silvi (TE).

Approvato lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto relativo al completamento del polo agro —bio – veterinario” avente un importo complessivo di € 5.000.000,00 con soggetto attuatore università di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris:

1) Risorse ministeriali per il progetto turismo accessibile “Bike to coast for everyone” € 1.200.000,00.

2) Recupero somme relative al Trasporto Pubblico Locale € 153.197,57.

3) Fondi ministeriali per tecniche di procreazione medicalmente assistita € 3.194,43.

4) Fondi statali per servizio trasporto ed assistenza scolastica qualificata per studenti disabili € 2.538.049,00.

5) Attribuzione somme del ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti € 22.375.910,91.

6) Riparto del contributo destinato ai servizi in favore dei ciechi e dei sordi € 400.000,00.

7) Variazione cronoprogramma FSC-Combattere la violenza di genere per favorire l’inclusione € 652.257,18.

Al via una variazione al bilancio in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:

1) PSC 2000-2020 Potenziamento infrastrutture della Banda Larga nelle aree montane € 85.178,54.

2) PSC 2000-2020 Piattaforma per l’e-procurement regionale di supporto alle attività del Piano € 150.000,00.

3) PSC 2000-2020 Promozione del vino d’Abruzzo – sostegno dell’Agrifood e dell’Apicoltura € 1.580.000,00.

4) PSC 2000-2020 Polo agrobioveterinario Università di Teramo – Hub delle competenze € 10.000.000,00.

5) PSC 2000-2020 Organizzazione evento “Grande partenza Giro d’Italia 2023” € 7.320.000,00.

6) Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) € 6.064.469,00.

7) Progetto “ReAgire 2” – assistenza generale alle vittime di reato e percorsi di giustizia riparativa € 42.146,76.

8) FSC 2014-2020 Scorrimento graduatorie studenti idonei borse di studio iscritti Università € 2.095.314,94.

9) PSC 2000-2020 Scorrimento graduatorie “Vita Indipendente” € 2.434.760,00.

10)Trasferimenti ministeriali per saldo contributi acquisto materiale rotabile aziende di trasporto € 3.534.633,46.

11) PSC 2000-2020 Realizzazione di parcheggi multipiano Comune di Chieti € 854.843,74.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, in linea con le indicazioni nazionali in materia di screening cervicale, si propone di estendere la vaccinazione gratuita anti HPV per le donne non vaccinate in precedenza appartenenti alle coorti a partire dal 1997 fino al compimento dei 26 anni e di estenderla alle donne trattate per lesioni di alto grado CIN2+.

Approvato un documento contenente indicazioni operative alle Asl al fine di promuovere l’informazione e la formazione dei lavoratori stagionali e/o stranieri in tema di sicurezza sul lavoro in edilizia e in agricoltura secondo le indicazioni del Piano Regionale della Prevenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente prolungata la caccia al cinghiale nel comune di Cagnano Amiterno al fine del contenimento dei danni causati dalla specie al patrimonio agricolo e zootecnico nonché alla circolazione stradale – si apprende dalla nota stampa.

Prorogata l’autorizzazione dell’Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato alla captazione dalla presa di Venaquila nell’attesa che si concluda il perfezionamento delle attività amministrative propedeutiche all’attivazione dell’opera di presa di Piaganini e si realizzino gli interventi strutturali all’interno del bacino – aggiunge testualmente l’articolo online.

Istituita con delibera la Misura, denominata “Caro carburanti 2022/2023– Abruzzo” che persegue l’obiettivo di compensare le Imprese del comparto pesca marittima professionale e dell’acquacoltura a mare aventi sede legale o operanti nella regione Abruzzo colpite dalla crisi Ucraina, a far data dal 24 febbraio 2022 e sino al 31 dicembre 2022. L’Obiettivo è quello di far fronte all’aggravarsi degli effetti macroeconomici degli ulteriori e prolungati aumenti dei costi dell’energia, all’aggravarsi della situazione di scarsità dell’approvvigionamento di gas e all’insicurezza circa la sua disponibilità futura, nonché agli effetti diretti e indiretti delle ulteriori sanzioni adottate dall’Unione o dai suoi partner internazionali.

Approvato anche lo schema di convenzione con FIRA spa, che viene incaricata del servizio di gestione-attuazione dell’intervento – riporta testualmente l’articolo online. Vengono inoltre programmate e destinate le risorse del fondo unico della pesca, anno 2022, per euro 374.000,00, necessarie per attuare l’intervento – riporta testualmente l’articolo online.

Approvazione, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari per l’emergenza energetica agli Enti Sub regionali Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.). (regflash) K. SCOLTA 221222

