Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, ecco i provvedimenti adottati in giunta

– L’AQUILA, 18 mag. Questi i provvedimenti adottati in giunta: su proposta del Presidente Marco Marsilio rimodulati gli interventi in favore di Tua in riferimento all’Accordo di programma di servizi ferroviari di interesse locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di soppressione e parziale modifica di alcuni interventi programmati in base alle intervenute esigenze e ai fabbisogni aziendali per un totale di Euro 14.000.000,00.

Approvate nuove misure di organizzazione e governance relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in base alle nuove esigenze emerse per l’attuazione del piano territoriale ‘Mille esperti’ della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

Approvato, su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente, il Programma operativo regionale (POR) per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.

Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, verificati i risultati aziendali conseguiti dall’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo e confermato il direttore Nicola d’Alterio – riporta testualmente l’articolo online. Presa d’atto e approvazione del documento tecnico-manuale di autorizzazione e di accreditamento istituzionale per le cure domiciliari – La giunta regionale ha approvato anche lo schema di accordo tra la Regione Abruzzo e la direzione regionale INAIL Abruzzo per l’accesso al servizio in cooperazione applicativa denominato “Certificazione medica di infortunio lavorativo” erogato dal sistema informativo INAIL. Nel provvedimento approvato, la Giunta dà atto che gli oneri relativi alla piena esecuzione delle procedure definite con l’accordo, in carico alle ASL, trovano copertura nell’ambito delle risorse finanziarie dell’intesa Conferenza Stato-Regioni annuale del riparto del Fondo sanitario nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. K.S. 230518

