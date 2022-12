Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, i provvedimenti adottati lunedì 12 dicembre

- Advertisement -

– L’Aquila, 12 dic. La giunta regionale riunita oggi, a L’Aquila, presieduta dal Presidente Marco Marsilio, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, recepiti i contenuti dell’Intesa della Conferenza Stato Regioni sulle linee di indirizzo per i progetti regionali in favore dei dipartimenti di Salute mentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il finanziamento per l’Abruzzo è pari a euro 1.456.826,00. Si tratta di attività destinate a realizzare gli obiettivi generali comuni a tutte le Regioni nonché obiettivi specifici individuati da ciascuna Regione per il superamento di criticità locali – precisa la nota online. La delibera approva anche il progetto regionale che contiene al suo interno la ripartizione delle risorse tra le Aziende sulla base delle attività programmate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Avviata una collaborazione fra Regione Abruzzo, dipartimento Sanità e l’Agenzia regionale di sanità della Toscana (ARS), nel ruolo di ente coordinatore del Network Italiano per la Evidence-Based Prevention (NIEPB) per la realizzazione delle attività comuni previste dal Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione 2021-2025.

Su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente approvato il “Programma di azione – anno 2022” previsto dal protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, Cciaa Chieti-Pescara e Camera di commercio del Gran Sasso, finalizzato alla crescita delle competitività delle imprese agricole e agroalimentari.

Su proposta dell’assessore Daniele D’Amario, approvato lo schema di protocollo di intesa previsto dalla Legge Regionale n. 22/2021 «Riconoscimento della valenza strategica per l’Abruzzo del progetto “Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito” che stabilisce che il Dipartimento Sviluppo economico-Turismo della Giunta regionale provveda ad adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento dei seguenti obiettivi di interesse pubblico:

Su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris approvata una variazione di bilancio in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:

Conferito l’incarico temporaneo delle funzioni di Dirigente del Servizio “Valutazioni Ambientali” del Dipartimento Territorio – Ambiente, in caso di assenza o impedimento del titolare, al dirigente Dario Ciamponi; delle funzioni di Direttore del Dipartimento “Sanità”, in caso di assenza o impedimento del titolare, a Ebron D’Aristotile, dirigente del Servizio “Programmazione economico-finanziaria”; delle funzioni di dirigente del Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione”, in caso di assenza o impedimento del titolare, a Barbara Mascioletti, Dirigente di ruolo del Servizio “Entrate” del Dipartimento Risorse – In una precedente seduta, invece, la giunta regionale ha conferito all’avvocato Daniela Valenza, già dirigente della Direzione generale della giunta regionale, l’incarico ad interim di dirigente del Servizio Amministrativo dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione post sisma 2016.

Disposta anche una variazione per l’annualità 2022 per un importo complessivo pari ad € 900.000,00 come corollario giuridico e finanziario alla promulgazione della legge regionale n. 28/2022 sull’istituzione del servizio di psicologia di base – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’altra variazione ha riguardato invece, le richieste pervenute dalle Strutture regionali, e precisamente:

Una variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, inoltre, ha riguardato:

Infine, una variazione per:

