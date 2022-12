Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, i provvedimenti adottati martedì 13 dicembre

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

– L’Aquila, 13 dic. Si è riunita oggi, a L’Aquila la giunta regionale, per l’approvazione dei seguenti provvedimenti: su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, approvato quale recepimento del D.M. 77/2022, il Piano dell’assistenza territoriale della Regione Abruzzo che definisce la programmazione del nuovo assetto di rete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dei servizi distrettuali e delle strutture sanitarie dedicate all’assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario il Piano si coordina con il POR PNRR Regione Abruzzo ed è finalizzato a definire i servizi entro cui organizzare l’impegno delle risorse finanziarie previste dal PNRR per la parte relativa alle voci di personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Approvati, inoltre, i piani triennali del fabbisogno di personale 2022-2024 delle Aziende sanitarie locali – I piani risultano coerenti e compatibili con i vincoli in materia di contenimento del costo di personale in quanto garantiscono il rispetto del tetto regionale pari a euro 706.068.000,00. K.S. 221213

