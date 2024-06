Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, i provvedimenti adottati oggi 13 giugno

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 13 giugno – riporta testualmente l’articolo online. La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del Presidente Marco Marsilio, ha approvato le linee di indirizzo per l’erogazione di contributi alle destination management company (DMC) della Regione Abruzzo per il sostegno nella gestione degli uffici della rete di informazione e accoglienza turistica per l’anno in corso – riporta testualmente l’articolo online. Sempre su proposta del Presidente, approvato lo schema di convenzione tra la Regione e i soggetti beneficiari degli interventi selezionati per l'attuazione del programma di finanziamento FUNT.Su iniziativa del Vice presidente con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, licenziato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo, dipartimento Agricoltura, e il Consorzio tutela vini d'Abruzzo per l'attivazione di un supporto tecnico alla rete di monitoraggio fitosanitario regionale finalizzato all'inserimento nel bollettino "Agroambiente Abruzzo" di specifiche indicazioni per la difesa integrata obbligatoria della vite e a salvaguardia del settore vitivinicolo. Aggiornato l'elenco degli agglomerati con carico generato superiore a 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) e dei relativi impianti di depurazione a servizio – Stabiliti obiettivi e standard di riferimento a cui devono essere sottoposti i sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati.Su proposta dell'assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, autorizzati i Comuni di Fresagrandinaria, Penne, Torrebruna e Teramo alla riserva di alloggi disponibili per situazioni di emergenza. Approvata una variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, in base alle richieste dei vari Servizi e Dipartimenti:1) Fondo per l'istruzione tecnologica superiore in favore degli ITS Academy operanti in Abruzzo. € 751.604,062) Fondi per il funzionamento dei Centri per l'impiego. € 425.764,713) Fondi per le attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione. € 461.592,004) Risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dal sisma 2016/2017. € 8.064.000,005) Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio. € 1.280.944,526) Adeguamento stanziamento spese per lavori di dragaggio Porto di Pescara. € 865,927) Programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza – € 21.516,008) PNRR. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A. – Single Digital Gateway. € 130.863,129) Realizzazione opere di difesa della costa – Foce Vibrata realizzazione barriere nel Comune di Martinsicuro. € 622.696,7310) Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. € 2.103.323,7111) Adeguamento stanziamento al Fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno. € 868,0012) Assiste Abruzzo – assistenza tecnica alla Regione Abruzzo sul Fondo di Sviluppo e Coesione. € 259.022,0913) Fondo compensazione per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi in relazione agli appalti pubblici di lavori. € 365.623,6214) Piano Operativo Ambiente – Accordo di collaborazione con Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale. € 39.979,0015) PNRR. Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici. € 45.000,0016) PR FSE+ 2021 2027 – Progetti Dipartimento Lavoro – Sociale. Borse di studio – € 8.418.666,6717) PR FESR 2021 2027 – Progetti sviluppo economico-turismo – Scorrimento graduatorie OP 1. € 10.660.000,00Conferito alla Dott.ssa Elvira Di Vitantonio, dirigente del Servizio "Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est – Teramo", l'incarico di dirigente "ad interim" del Servizio "Competitività Agricoltura" del Dipartimento Agricoltura – Revocato il finanziamento assegnato al Comune di Caramanico Terme e contestuale attribuzione di finanziamento aggiuntivo al Comune di Collelongo in relazione agli interventi da attuarsi con il "programma innovativo per la riqualificazione urbana tramite la valorizzazione del patrimonio pubblico". La somma assegnata al Comune di Collelongo è pari a € 273.465,71 per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e variazione d'uso dell' ex scuola materna 'M. Di Scenna'.Su proposta dell'assessore all'Istruzione, Roberto Santangelo, approvati gli indirizzi operativi redatti nell'ambito delle attività propedeutiche alla stesura del bando di concorso per l'assegnazione agli studenti universitari delle borse di studio per l'alta formazione artistica e musicale anno accademico 2024 – 2025.Presa d'atto del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 dell'azienda per il diritto agli studi universitari di Chieti e Pescara. Su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D'Annuntiis, d'intesa con la Commissione Consiliare competente e sulla base di elaborati preliminari, rinviata a successiva deliberazione l'autorizzazione al competente Servizio regionale ad emanare, qualora ne ricorrano le condizioni, il provvedimento di approvazione per la costruzione ed esercizio della cabinovia esaposto RC04 "Vallone – Monte Pratello" con una cabinovia a dieci posti ad agganciamento automatico, in Comune di Rivisondoli (AQ).Su proposta dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, presa d'atto della delibera della ASL che richiede la declassificazione a bene disponibile dell'immobile denominato Ospizio Marino a Giulianova, in quanto non più utilizzato, e autorizza la ASL all'utilizzo anche a titolo oneroso dell'immobile – Approvati i fabbisogni di autorizzazione e accreditamento complessivi, cumulati e massimi, di strutture e posti letto dedicati ai setting dei disturbi dello spettro autistico – Attribuita alla ASL dell'Aquila la concessione per la realizzazione dell'intervento denominato "struttura riabilitativa presso Avezzano – ristrutturazione edilizia ed impiantistica" per l'adeguamento a norma degli impianti antincendio della struttura di riabilitazione territoriale (ex Centro Polio) di Avezzano. Approvato il programma di utilizzo delle risorse assegnate per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria e di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico. La spesa, pari complessivamente a € 13.417.542,25, viene fronteggiata con contributo ministeriale. Assegnate alla Regione Abruzzo le seguenti risorse:1. € 4.923.150,50 da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria – riparto fondo investimenti 2020 – comma 14 a valere sul piano di gestione 4;2. € 8.494.391,75 da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico – riparto fondo investimenti 2020 – comma 14 a valere sul piano di gestione. Approvato anche lo schema di convenzione per l'accordo tra il Ministero della Salute – Direzione generale della programmazione sanitaria e Regione Abruzzo e dello schema dell'atto di concessione in favore delle ASL.Disposto l'adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale per ciascuna Azienda sanitaria locale della Regione. Approvato il documento di indirizzo sull'attività degli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie soggette ad autorizzazione all'esercizio e a segnalazione certificata di inizio attività. ALFA, K.S. 240613

