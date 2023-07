Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, i provvedimenti adottati oggi 20 luglio

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

(REGFLASH) – L’Aquila, 20 lug. Si è tenuta oggi una seduta ordinaria della giunta regionale presieduta dal Presidente Marco Marsilio . Questi i provvedimenti adottati:

l’esecutivo su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente ha preso atto che le Associazioni AST Azienda per lo sviluppo del territorio, GESTA Gestione Eco-sostenibile del territorio d’Abruzzo, Associazione Foresta Modello della Valle dell’Aterno ETS, Forestabruzzo Consozi Forestali Associati, tutte sul territorio abruzzese, risultano ammesse a finanziamento nell’ambito del Bando MIPAAF FSC 2014-2020 – Piano operativo Agricoltura Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse nelle aree rurali – 2021.

Inoltre la giunta ha preso atto dell’Accordo Multiregionale per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMPA (Fondo Europeo Affari Marittimi, Pesca ed Acquacoltura) nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021 – 2027 dando atto che le funzioni di Referente regionale dell’Autorità di Gestione del P.N. F.E.A.M.P.A. 2021/207 per l’Organismo Intermedio Regione Abruzzo sono incardinate presso il Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica e sono assolte dal dirigente Francesco Di Filippo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Approvato, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale l’atto di indirizzo per determinare le quote di compartecipazione dei cittadini alla spesa sociale dei servizi ed interventi del PSR 2022-2024. Il Piano Sociale Regionale 2022/2024 è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione a febbraio 2022 e recepito dal Consiglio Regionale – si apprende dalla nota stampa.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, rilasciato alla società Ex Arce Salus, l’accreditamento istituzionale di classe 1 per lo Stabilimento “Terme Alte di Rivisondoli”, in località La Difesa – si apprende dal portale web ufficiale.

Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri approvato il Disegno di legge regionale relativo all’assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 con conseguente prosecuzione dell’iter legislativo presso il Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. K.S. 230720

