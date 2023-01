Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, i provvedimenti adottati oggi 23 gennaio

- Advertisement -

Dal sito della Regione Abruzzo:

– L’Aquila, 23 gen Si è tenuta oggi una seduta ordinaria della giunta regionale per esaminare e approvare i seguenti provvedimenti:

su proposta del Presidente Marco Marsilio, approvate nuove disposizioni per lo svolgimento di una gara ex novo per l’affidamento in concessione del centro di smistamento merci della Marsica, nel comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Approvato il bilancio di previsione 2023-2025 dell’Agenzia regionale di protezione civile –

Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale approvato il Programma di attività formative anni 2023/2024 per maestri di sci – La L.R. n. 59/2013, infatti, attribuisce alla Regione il compito di istituire le attività formative su proposta del Collegio Regionale dei Maestri di Sci che le organizza – si apprende dal portale web ufficiale.

Costituiti i comitati tecnici in base alla L.R. n. 86/98, che disciplina l’ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo – recita il testo pubblicato online. K.S. 230123

