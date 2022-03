Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, le delibere approvate oggi 1° marzo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

– L’Aquila, 01 mar. Si è tenuta oggi, a L’Aquila, una seduta straordinaria della giunta regionale per l’approvazione di alcune delibere – si apprende dalla nota stampa. Su proposta del Presidente Marco Marsilio, in particolare, sono state riprogrammate risorse FSC (fondo Sviluppo e Coesione) per un totale di un milione e 700mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Si procede così al finanziamento di interventi di sistemazione stradale per il Giro d’Italia e la Tirreno Adriatica, edizione 2022.

- Advertisement -

Per il Giro d’Italia:

Provincia di Chieti (€ 650.000,00);

Comune di Fara Filiorum Petri (€ 200.000,00);

Comune di Roccamontepiano (€ 120.000,00);

Comune di Pretoro (€ 160.000,00).

Per la Tirreno Adriatica:

Provincia di Teramo (€ 570.000,00).

Si prevede inoltre il finanziamento dell’intervento di difesa della costa in favore del Comune di Casalbordino per un importo pari a 70mila euro – riporta testualmente l’articolo online.

E’ stata deliberata inoltre, la riprogrammazione delle economie derivanti dalla programmazione del PSC Abruzzo – Fondi FSC (2000-2020), per assicurare la copertura finanziaria ai seguenti interventi, per un totale di oltre 395mila euro:

– € 315.778,06 in favore del Comune di Notaresco per lavori di completamento della palestra a servizio delle attività sportive e della scuola primaria dell’infanzia e primaria Bellisario Clemente, in località Piane Vomano Contrada Torrio, per un importo complessivo di 500mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

– € 40.000,00 in favore del Comune di Alfedena per lavori di riqualificazione impianti sportivi polivalenti esistenti per un importo complessivo di 55mila euro;

– € 40.000,00 in favore del Comune di Pescina per adeguamento dell’impianto sportivo sito in Venere, frazione di Pescina, per un importo complessivo di 100mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. (regflash) K.S. 220301

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it