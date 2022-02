Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: nominati i tre componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Lisa Zanardo avrà le funzioni di presidente

Pescara, 25 feb. La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, e riunitasi, questa mattina, in seduta straordinaria, ha approvato, su proposta dell’assessore al Personale, Guido Quintino Liris, la delibera finalizzata all’individuazione ed alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Giunta regionale e dei suoi Enti strumentali – precisa la nota online. All’esito della disamina della documentazione e dei curricula presentati dai candidati, sono stati nominati la dottoressa Lisa Zanardo, che avrà le funzioni di presidente dell’O.I.V, il dottor Fabio Zuccarini ed il dottor Pierpaolo Cinque – La dottoressa Zanardo è stata scelta anche in considerazione dell’attività di consulenza pluriennale svolta in materia di pianificazione e controllo di gestione, sviluppo organizzativo e sistemi di valutazione ed incentivazione del personale, supporto, anche delle amministrazioni pubbliche – Il dottor Zuccarini ha ricoperto ruoli dirigenziali nella Pubblica amministrazione nel medesimo comparto contrattuale dell’Amministrazione regionale (Comune di Pescara) comprovanti una significativa esperienza professionale nel settore delle risorse umane e della performance – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il dottor Cinque, infine, ha ricoperto ruoli dirigenziali, anche generali, presso enti pubblici di rilievo nazionale, comprovanti una significativa esperienza professionale in vari ambiti di disciplina dell’azione amministrativa tra cui il settore delle risorse umane e della performance – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. /220225

