Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: prese misure per approvvigionamento idrico in emergenza

Pescara, 19 ago – recita il testo pubblicato online. La Giunta regionale, riunitasi, questo pomeriggio, in seduta straordinaria, ha autorizzato l’Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato (ERSI) alla captazione di acqua, in caso di necessità e in emergenza, per una portata media di 90 litri al secondo, mediante l’emungimento di acqua dagli esistenti pozzi di emergenza ubicati in via della Repubblica, a Bussi sul Tirino – recita il testo pubblicato online.

L’operazione sarà effettuata per il tempo strettamente necessario (presumibilmente 10 giorni) alla riparazione del pozzo n.8 del campo pozzi di Bussi sul Tirino, andato momentaneamente fuori servizio, e per il ripristino delle condizioni di normalità.

Tale circostanza ha, infatti, indotto ACA Spa a chiedere a ERSI Abruzzo l’autorizzazione per l’attivazione del prelievo di acqua dai pozzi di emergenza di via della Repubblica, a Bussi sul Tirino, per garantire, in parte, i volumi necessari per l’uso idrico potabile del comprensorio pescarese evitando riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti.

Tale provvedimento riveste carattere di indiferribilità ed urgenza, considerando le criticità segnalate dall’ente gestore –

La relativa autorizzazione viene rilasciata a seguito della preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l’utilizzazione dell’acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL competente e con l’obbligo che le acque all’uscita del potabilizzatore presentino i requisiti previsti dalla legge anche in merito alla tutela della risorsa idrica – si apprende dal portale web ufficiale. /220819

