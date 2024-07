Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Quaglieri, approvati Rendiconto della gestione 2023 e Assestamento di bilancio 2024/2026

Dal sito della Regione Abruzzo:– 19 lug. “Nella seduta odierna la giunta regionale ha definitivamente approvato il disegno di legge di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023 a seguito della decisione di parifica del 12 Luglio scorso della Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti”. Lo rende noto l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri – precisa la nota online. “A suffragio della corretta gestione finanziaria condotta anche nell’esercizio 2023, dalle risultanze del Rendiconto della gestione, emerge un miglioramento del risultato di amministrazione rispetto all’esercizio precedente pari a circa 35 milioni di euro, confermandosi in tal senso il trend positivo che ha caratterizzato gli ultimi 5 esercizi – precisa il comunicato. Sulla scorta dei dati contabili in tal modo definitivamente accertati – prosegue l’assessore Quaglieri – sempre nella seduta in data odierna la giunta regionale ha approvato altresì il disegno di legge concernente l’Assestamento al bilancio per il triennio 2024-2026 che, tra le previsioni maggiormente significative, reca l’incremento di 200 mila euro sul 2024 delle dotazioni necessarie allo scorrimento della graduatoria dei beneficiari del contributo per il contrasto allo spopolamento di cui alla Legge regionale n. 32/2021, nonché maggiori trasferimenti ad Areacom per 300 mila sul 2024 e per 2,16 milioni annui dal 2025 per l’assunzione di personale e per la realizzazione delle nuove attività di competenza, l’incremento dei trasferimenti in favore dell’Agenzia regionale di Protezione civile per 100 mila euro per il 2024 e per 200 mila dal 2025, sempre per la realizzazione delle attività di competenza e infine, lo stanziamento di 1,45 milioni di euro in favore di FIRA per affidamento di servizi in house da parte del dipartimento Sviluppo Economico-Turismo – recita il testo pubblicato online. Sempre con la manovra di Assestamento, ottemperando ad un impegno assunto anche con le organizzazioni sindacali, è stato inoltre previsto il rifinanziamento del Programma delle assunzioni dell’Ente per circa 4,2 milioni di euro sul 2025 e sul 2026 ed il ripristino dell’accantonamento per la gestione del trattamento di quiescenza del personale dipendente – recita la nota online sul portale web ufficiale. È stata infine inserita una norma programmatica per il possibile finanziamento della realizzazione della sede unica regionale di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Esprimo pertanto grande soddisfazione – conclude Quaglieri – per le due importanti manovre adottate dalla Giunta in data odierna, soltanto a pochi giorni di distanza dalla udienza di parifica del 12 luglio scorso, nell’ambito di un percorso virtuoso che consentirà all’Ente il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi a beneficio dei cittadini abruzzesi”. US 240719

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it