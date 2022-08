Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: tutti i provvedimenti adottati oggi 4 agosto

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

(regflash) – L’Aquila, 04 ago – riporta testualmente l’articolo online. La giunta regionale che si è riunita oggi ha deliberato di procedere alla riprogrammazione delle risorse del PSC Abruzzo -Fondo di Sviluppo e Coesione per un intervento di manutenzione straordinaria per l’ex convento del Monte Carmelo di Penne . E’ previsto il reimpiego di risparmi di spesa relativamente a nuovi interventi, per un totale pari a € 220mila euro nell’ambito del PSC.

Via libera all’aggiornamento straordinario infra-annuale del prontuario relativo ai prezzi informativi delle opere edili regionale – si apprende dalla nota stampa.

Il provvedimento integra il precedente prezziario con le risultanze delle rilevazioni puntuali condotte dall’Osservatorio permanente dei prezzi elementari (L.R. 21/2021) tese a determinare l’andamento dei costi dei principali materiali da costruzione – si apprende dalla nota stampa. Questo al fine di aggiornare il maggior numero possibile di voci del Prezzario regionale, in considerazione della particolare situazione socio-economica che ha comportato aumenti eccezionali dei costi di produzione e di acquisto dei materiali da costruzione e vista anche la ridotta tempistica a disposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Si è provveduto così ad:

che consente, di fatto, la possibilità di applicare, in osservanza della normativa vigente, un incremento fino ad un massimo del 17% (rispetto al valore già prefissato e pari al 15%), alle spese generali medesime delle lavorazioni che prevedono l’utilizzo di materiali che hanno subito anomali incrementi di costo –

L’Esecutivo regionale ha poi deciso di proporre al Consiglio Regionale la rimodulazione del Piano triennale della viabilità regionale 2008–2010, presentata dalla Provincia di Teramo relativamente ad una serie di interventi, annualità 2009, per un importo complessivo di € 2.697.812,92.

Ha dato atto inoltre che, ai fini della realizzazione dei n.10 nuovi interventi concorre la somma di € 6.017.812,92 assegnata per la realizzazione dell’intervento “S.S. 150 del Vomano – recita il testo pubblicato online. Lavori di ammodernamento e varianti plano altimetriche nel tratto Villa Vomano–Roseto degli Abruzzi”.

La giunta inoltre, ha preso atto della richiesta di rimodulazione proposta dal comune di Pescara circa l’intervento di riqualificazione dell’area di risulta dell’ex stazione ferroviaria

per l’importo di euro 15.900.000,00 da realizzarsi mediante contratto di appalto per la

progettazione e la esecuzione per un importo di € 15.900.000,00. Approvato anche lo schema di convenzione di finanziamento – riporta testualmente l’articolo online. (

Approvato il rinnovo dell’accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e la Regione Abruzzo per l’implementazione della qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio per l’anno 2022.

Approvata anche la voltura in favore della società Terme INN Popoli s.r.l. delle autorizzazioni già in capo alla società Terme di Popoli s.r.l. per prestazioni termali e ambulatoriale dello Stabilimento Termale di via Gran Sasso, a Popoli .

Autorizzato il Comune di Chieti a realizzare l’intervento per “nuovi sistemi di accesso dalla Transcollinare Chieti–Dragonara al complesso ospedaliero/universitario ed alla macrozona 1 -2^ lotto”, per un importo di € 2.044.192,29. oltre alla sistemazione stradale di Via Borrelli e il prolungamento naturale di via Montello – riporta testualmente l’articolo online.

Inoltre, a seguito della copertura finanziaria assicurata da nuove risorse la giunta rende nuovamente disponibile l’offerta formativa pubblica per contratti di apprendistato professionalizzante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di nuove risorse di derivazione statale, relative all’annualità 2020 e 2021 che ammontano a € 414.934,00. Questi fondi possono essere comunque integrati con l’utilizzo di residui o di economie di spesa di annualità pregresse o con ulteriori risorse statali, regionali o comunitarie, che saranno eventualmente rese disponibili.

Approvato lo schema di convenzione tra la Direzione generale del ministero della Salute e la Regione Abruzzo per stabilire le modalità di erogazione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nello specifico, si tratta di un importo totale pari a 21 milioni 200mila euro impegnato in favore della Regione Abruzzo per realizzare gli interventi e i progetti finanziati con le risorse assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019 e cioè l’adeguamento e la messa a norma antincendio del policlinico di Chieti e l’adeguamento dell’Ospedale San Salvatore dell”Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. K.S., D.R 220804

