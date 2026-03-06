Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: via libera al piano fiere 2026 da 1,1 mln di euro

Regione Abruzzo, la nuova nota online:La Giunta regionale, presieduta da Marco Marsilio, ha approvato, in data odierna, su proposta del Presidente, il calendario delle manifestazioni fieristiche di promozione turistica per l’annualità 2026. Il provvedimento, coerente con il Piano Strategico 2026-2028, punta a consolidare l’immagine dell’Abruzzo sui mercati nazionali e internazionali.L’investimento complessivo ammonta a € 1.102.639,00: € 632.619,00 a carico della Regione e € 470.020,00 finanziati dalle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia – La Giunta ha autorizzato lo stanziamento immediato di € 432.619,00 per le attività amministrative urgenti.La programmazione, condivisa con gli stakeholder del territorio, mira a valorizzare i segmenti enogastronomico, naturalistico, culturale e sportivo, favorendo l’incremento dei flussi turistici e le relazioni commerciali delle imprese abruzzesi.

