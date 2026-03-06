- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
Attualità

Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: via libera al piano fiere 2026 da 1,1 mln di euro

Regione Abruzzo, la nuova nota online:La Giunta regionale, presieduta da Marco Marsilio, ha approvato, in data odierna, su proposta del Presidente, il calendario delle manifestazioni fieristiche di promozione turistica per l’annualità 2026. Il provvedimento, coerente con il Piano Strategico 2026-2028, punta a consolidare l’immagine dell’Abruzzo sui mercati nazionali e internazionali.L’investimento complessivo ammonta a € 1.102.639,00: € 632.619,00 a carico della Regione e € 470.020,00 finanziati dalle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia – La Giunta ha autorizzato lo stanziamento immediato di € 432.619,00 per le attività amministrative urgenti.La programmazione, condivisa con gli stakeholder del territorio, mira a valorizzare i segmenti enogastronomico, naturalistico, culturale e sportivo, favorendo l’incremento dei flussi turistici e le relazioni commerciali delle imprese abruzzesi. 

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

