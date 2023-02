Regione Abruzzo: ultime news, Giustizia, Marsilio all’inaugurazione anno giudiziario Tar

- Advertisement -

– L’Aquila, 21 feb – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar.

Nell’ambito della cerimonia di inaugurazione è intervenuto il presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, che lodando l’attività del Tar Abruzzo ha sottolineato lo scarso contenzioso amministrativo rispetto a tante altre regioni italiane, sottolineando come questo sia anche il frutto di una buona amministrazione del territorio, con strutture in grado di fare regolamenti e atti amministrativi in maniera corretta e rispettosa delle leggi, e che, di conseguenza, aiuta a diminuire il contenzioso e a rendere più certo il percorso dei diversi procedimenti.

“Ringrazio il presidente Maruotti, sono lusingato del suo riconoscimento che ci stimola a proseguire lungo questa strada e a garantire, come abbiamo fatto fino ad oggi, la piena e leale collaborazione istituzionale della Regione Abruzzo nei confronti della magistratura amministrativa”, ha dichiarato il presidente Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. U.S. 2023/02/21

