Regione Abruzzo: ultime news, Grande Ricerca Fesr: autorizzate le concessioni alle aziende beneficiarie

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Sono 230 riunite in 50 raggruppamenti le aziende beneficiarie dell’avviso Grande ricerca, promosso nell’ambito della programmazione FESR 2021-2027. I numeri dell’avviso “più importante dell’intera programmazione FESR”, come ha tenuto a ribadire l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, “confermano il valore della programmazione predisposta dalla Regione Abruzzo in favore delle grandi imprese alle quali l’avviso ha messo a disposizione risorse economiche per 97 milioni di euro per finanziare la ricerca, l’innovazione tecnologica e favorire l’assunzione di personale specializzato nelle materie scientifiche dell’area STEM”.Gli uffici del Dipartimento delle Attività produttive stanno perfezionando gli atti concessori grazie ai quali viene erogato il contributo stabilito a seguito dell’esame della proposta progettuale presentata dall’azienda – “Il nostro obiettivo – prosegue l’assessore Magnacca – è dare modo alle aziende di avviare tra settembre e ottobre i progetti presentati e finanziati, ma anche di permettere alla Regione Abruzzo di rendicontare all’Unione europea le risorse spese nell’ambito della programmazione di riferimento”.Partito con una dotazione di 58 milioni di euro, di cui 8 destinati a finanziare l’assunzione di giovani ricercatori, l’avviso Grande Ricerca è destinato a sviluppare investimenti per oltre 150 milioni di euro con una indubbia ricaduta occupazionale sui territori di riferimento – “Progetti pronti a partire ma anche qualità della progettualità delle aziende – sottolinea l’assessore Magnacca – ci hanno spinto a decidere una importante iniezione di liquidità che ha portato l’avviso ad una dotazione di 97 milioni di euro anche in ragione delle partnership e del coinvolgimento di operatori nazionali”.Se sul fronte della ricerca e dell’innovazione produttive e Grandi imprese l’avviso FESR sta segnando un importante punto di svolta, “c’è da segnalare – conclude l’assessore Magnacca – che la Regione si appresta a presentare un altro importante intervento che riguarda il processo di digitalizzazione delle imprese abruzzesi e che, siamo convinti, è destinato ad incrementare la competitività del nostro sistema produttivo

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it