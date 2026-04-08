Regione Abruzzo: ultime news, Grande ricerca FESR: pubblicato l’elenco dei progetti finanziati

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Oltre 200 aziende beneficiarie, 69 i partenariati ammessi e 50 quelli ritenuti finanziabili per un totale di investimenti previsti pari a 150 milioni di euro a fronte di un contributo pubblico da 105 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono solo alcuni dei numeri dell’avviso FESR sulla Grande Ricerca emersi al termine dei lavori della Commissione regionale che ha istruito e valutato le richieste di finanziamento su progetti finalizzati ad investimenti sull’innovazione, ricerca e sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le graduatorie provvisorie sono state pubblicate oggi dopo un lavoro, attento e meticoloso, durato oltre tre mesi, grazie al quale le aziende beneficiarie del finanziamento potranno avviare i progetti di investimento – aggiunge testualmente l’articolo online. “I numeri emersi al termine dei lavori della Commissione – commenta l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – stanno a testimoniare la validità dell’avviso che ha saputo ‘leggere’ l’interesse delle aziende abruzzesi per innovare i processi produttivi in modo da essere maggiormente competitive sul mercato internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’avviso è partito con una dotazione finanziaria tra le più alte dell’intera programmazione FESR, 58 milioni di euro, di cui 50 destinati a progetti di investimento e 8 quali contributi per assunzione di personale con competenze scientifiche”.Ma è proprio sul livello qualitativo delle istanze pervenute che la Regione Abruzzo ha deciso una ulteriore iniezione di liquidità. “La rilevanza economica dei progetti – aggiunge l’assessore Magnacca -, il valore delle partnership e il coinvolgimento di operatori nazionali ci hanno convinto ad incrementare fino a 97 milioni di euro la misura che prevede il finanziamento ai progetti di investimento, mantenendo a 8 milioni quella sull’assunzione di personale con competenze scientifiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I numeri finali – sottolinea Magnacca – ci dicono che il contributo della Regione è arrivato a 105 milioni di euro, tra i più rilevanti della programmazione FESR per un singolo avviso”.La pubblicazione delle graduatorie provvisorie segna un importante passo in avanti sullo stato di attuazione della programmazione FESR 2021-2027, “anche se – aggiunge Tiziana Magnacca – nei prossimi giorni annunceremo la pubblicazione di altri interventi a sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese e, nell’ambito della programmazione FSE, interventi a sostengo dell’occupazione e della formazione specialistica dei lavoratori”.Sostegno a processi di ricerca e innovazione e incentivi all’assunzione di rice…

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it