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Regione Abruzzo: ultime news, Guardia di Finanza: Marsilio, presidio di legalità e vicinanza concreta al territorio

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Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Un presidio di legalità al servizio dei cittadini, delle imprese e della tutela dell’economia sana, ma anche una presenza capace di riconoscere e valorizzare il ruolo della cultura come elemento identitario e di crescita dei territori – aggiunge la nota pubblicata. È il messaggio emerso oggi all’Aquila in occasione della cerimonia per il 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, alla quale ha preso parte il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. Nel corso della celebrazione, il presidente Marsilio ha passato in rassegna lo schieramento insieme al Comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, generale di brigata Fabio Massimo Mendella – viene evidenziato sul sito web. La cerimonia è stata anche l’occasione per sottolineare il forte impegno operativo assicurato dal Corpo sul territorio abruzzese: tra il 2025 e i primi cinque mesi del 2026 i Reparti della Guardia di Finanza hanno eseguito 9.431 interventi e 2.962 indagini per il contrasto agli illeciti economico-finanziari e alle infiltrazioni della criminalità nell’economia, a tutela delle famiglie e del tessuto produttivo – riporta testualmente l’articolo online. Particolarmente significativo il tributo che la Guardia di Finanza ha voluto dedicare a L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, con il conferimento di riconoscimenti a personalità che, a vario titolo, contribuiscono a diffondere e promuovere la cultura nel territorio aquilano: Lorena Bianchetti, Gabriele Cirilli, Leonardo De Amicis e Piero Mazzocchetti, segno di vicinanza e sostegno ai progetti culturali del capoluogo abruzzese – Un riconoscimento anche al presidente Fondazione Carispaq , Fabrizio Marinelli per il sostegno ai progetti culturali – precisa il comunicato. Ad accompagnare la cerimonia è stata l’esibizione del quartetto di sassofoni “Simply Quartet” del Conservatorio di Musica “A. Casella” dell’Aquila, diretto dal maestro Francesco Fina – si apprende dal portale web ufficiale. «La Guardia di Finanza rappresenta un punto di riferimento fondamentale nella difesa della legalità economica e nella tutela delle comunità – ha dichiarato il presidente Marsilio – Il lavoro svolto quotidianamente sul territorio, con competenza e senso dello Stato, è prezioso per garantire trasparenza, sicurezza e fiducia nel sistema economico – riporta testualmente l’articolo online. Oggi, in questa ricorrenza così significativa, assume un valore particolare anche l’omaggio reso a L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, che testimonia quanto legalità, istituzioni e cultura possano concorrere insieme alla crescita di un territorio e al rafforzamento della sua identità».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

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