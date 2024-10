Regione Abruzzo: ultime news, Gymnasiadi: Santangelo, congratulazioni a studenti rosetani per medaglia argento

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 31 ott. – Le congratulazioni “per il grande risultato conseguito” sono state espresse dall’assessore all’Istruzione, Roberto Santangelo, agli studenti dell’istituto d’istruzione superiore “V. Moretti” di Roseto degli Abruzzi che, in rappresentanza della nazionale italiana, hanno conquistato la medaglia d’argento nella specialità 3×3 di basket alle Gymnasiadi in corso di svolgimento in Bahrain.“E’ un risultato di grande prestigio per l’Italia e l’Abruzzo – ha commentato l’assessore Santangelo – che esalta da un lato il senso di appartenenza alla collettività scolastica nazionale e regionale e dall’altro ripaga dei sacrifici che i ragazzi devono sostenere per conciliare studio e sport. Nel nostro sistema scolastico regionale ci sono diverse scuole superiori che hanno corsi di studio dedicati agli studenti-atleti e questo permette a molti ragazzi di proseguire l’esperienza sportiva soprattutto in chiave agonistica e, contestualmente, mantenere costante la concentrazione sugli studi”.Gli studenti rosetani, con la maglia della nazionale azzurra, sono stati sconfitti di misura (18 a 17) in finale dal Brasile al termine di una partita tirata ed emozionante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le Gymnasiadi sono una manifestazione sportiva multidisciplinare organizzata dalla International School Sport Federation per giovani studenti; una sorta di Mondiali dello sport giovanile nelle discipline sportive più popolari e frequentate dagli studenti – precisa la nota online. La delegazione azzurra, guidata peraltro dall’abruzzese Antonello Passacantando, è composta nella specialità basket 3×3 dagli studenti dell’istituto “Moretti” di Roseto – “Le Gymnasiadi in Bahrain – ha concluso Santangelo – hanno confermato ancora di più la grande tradizione cestistica della città di Roseto, che anche nel settore giovanile riesce ad esprimere eccellenze di valore internazionale”. IAV 241031

