Regione Abruzzo: ultime news, Quaglieri, l’Ultramaratona del Gran Sasso è un’eccellenza che valorizza sport, turismo e aree interne

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:È stata presentata questa mattina, nella sala ‘Scarsella’ di Palazzo Silone, la 15a Ultramaratona del Gran Sasso d’Italia, in programma domenica 26 luglio con partenza e arrivo a Santo Stefano di Sessanio – riporta testualmente l’articolo online. Inserita nel calendario nazionale IUTA, la gara rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’ultrarunning italiano e porterà centinaia di atleti a confrontarsi lungo un percorso di 50,5 chilometri che attraversa i borghi di Calascio e Castel del Monte, fino alla Piana di Campo Imperatore, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – “L’Ultramaratona del Gran Sasso è una manifestazione che negli anni ha saputo conquistare un ruolo di primo piano nel panorama nazionale dell’ultradistanza”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri – “Non si tratta solo di una competizione sportiva di altissimo livello, ma di un evento che valorizza il nostro patrimonio naturale, i borghi delle aree interne e l’immagine dell’Abruzzo in tutta Italia – viene evidenziato sul sito web. Come Regione continuiamo a sostenere i grandi eventi sportivi perché rappresentano un investimento capace di generare promozione turistica, ricadute economiche e nuove opportunità per il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Gran Sasso è uno dei simboli della nostra identità e iniziative come questa dimostrano come sport e paesaggio possano diventare un’unica straordinaria esperienza”.Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre all’assessore Mario Quaglieri, il sindaco di Santo Stefano di Sessanio Fabio Santavicca, il commissario del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Patrizio Schiazza, il consigliere comunale dell’Aquila Livio Vittorini, il presidente dell’ASD MC Manoppello Sogeda Febbo Venturino e Franco Schiazza, componente dell’associazione organizzatrice e direttore tecnico della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. “Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno l’Ultramaratona del Gran Sasso, uno degli appuntamenti simbolo della nostra estate, in grado di unire sport, ambiente e valorizzazione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Per Santo Stefano di Sessanio è un onore poter accogliere centinaia di atleti con le loro famiglie, offrendo loro l’opportunità di scoprire le bellezze del nostro borgo e il calore dell’ospitalità che da sempre ci contraddistingue”, ha dichiarato il sindaco Fabio Santavicca – si apprende dal portale web ufficiale. La gara, organizzata dall’ASD MC Manoppello Sogeda, è omologata UISP, è valida come Campionato Regionale Ultra Abruzzo 50km, costituisce una prova del 24° Grand Prix IUTA 2026 di Ultramaratona e del 3° Circuito Regionale UISP Ultra Abruzzo, ed è inoltre la prima prova del Campionato Italiano IUTA 2026di Combinata (Ultramaratona e Ultratrail). Il percorso, interamente asfaltato, presenta un dislivello positivo di circa 900 metri, offrendo agli atleti uno scenario unico nel cuore dell’Appennino abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’edizione 2026 ha già registrato il sold out delle iscrizioni, con 500 atleti provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi lungo uno dei percorsi più suggestivi del calendario nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Giunta alla quindicesima edizione, l’Ultramaratona del Gran Sasso è ormai uno degli appuntamenti di riferimento dell’ultrarunning italiano e continua a promuovere, attraverso lo sport, il patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale delle aree interne d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it