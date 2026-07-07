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Regione Abruzzo: ultime news, Quaglieri presenta XTERRA Abruzzo 2026, due weekend di sport outdoor tra Ovindoli e Scanno

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La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Due weekend consecutivi dedicati allo sport, alla natura e alla promozione del territorio – È questo il cuore di XTERRA Abruzzo 2026, il doppio appuntamento internazionale che porterà in Abruzzo centinaia di atleti provenienti dall’Italia e dall’estero per due eventi inseriti nel prestigioso circuito mondiale XTERRA: XTERRA Abruzzo Trail Run, in programma a Ovindoli il 18 e 19 luglio, e XTERRA Lake Scanno, che animerà Scanno dal 23 al 26 luglio con un ricco calendario di iniziative e attività collaterali, culminando nelle competizioni di cross triathlon e open water swimming previste il 25 e 26 luglio – aggiunge testualmente l’articolo online.  “L’Abruzzo continua ad affermarsi come una delle principali destinazioni italiane per gli sport outdoor”, ha dichiarato l’assessore alle Aree interne e allo Sport Mario Quaglieri – aggiunge la nota pubblicata. “Manifestazioni di livello internazionale come XTERRA rappresentano un’opportunità straordinaria per valorizzare il nostro patrimonio ambientale, sostenere le Aree interne e generare importanti ricadute economiche per le comunità locali – precisa il comunicato. La Regione Abruzzo crede fortemente nei grandi eventi sportivi perché costituiscono un efficace strumento di promozione turistica, sviluppo territoriale e crescita dell’intero sistema regionale”.L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala Celestino di Palazzo Silone dall’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, insieme all’organizzatore degli eventi XTERRA, Massimo Massacesi, al sindaco di Ovindoli, Angelo Ciminelli, al responsabile del Gruppo Sportivo Celano, Loreto Ruscio e, in videocollegamento, al sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni.L’assessore ha evidenziato come la scelta di ospitare due tappe del circuito mondiale XTERRA confermi la crescente attrattività dell’Abruzzo per le competizioni sportive internazionali, grazie a paesaggi unici, infrastrutture adeguate ed una consolidata capacità organizzativa – si legge sul sito web ufficiale. “Il nostro obiettivo – ha ribadito Quaglieri – è fare dello sport un motore di sviluppo permanente – si apprende dalla nota stampa. Portare in Abruzzo eventi di questo calibro significa offrire visibilità internazionale ai nostri territori, favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e raccontare un Abruzzo autentico, fatto di montagne, laghi, borghi e natura incontaminata”.Con XTERRA 2026, la Regione Abruzzo rafforza la propria strategia di sostegno ai grandi eventi sportivi, confermando la volontà di investire in iniziative capaci di accrescere la competitività del territorio e consolidarne il posizionamento tra le principali destinazioni europee dedicate agli sport outdoor.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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