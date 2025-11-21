Regione Abruzzo: ultime news, Qualità dell’aria e salute pubblica: Quaglieri, confronto all’Aquila su VMC e benessere negli ambienti scolastici

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Esperti, studiosi e professionisti si sono confrontati oggi all’Aquila sul tema della salute all’interno degli ambienti di vita e di lavoro, e in particolare per raccontare i benefici sull’introduzione dei Sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) negli ambienti scolastici per il miglioramento della qualità dell’aria indoor (IAQ).Il Convegno “Qualità dell’aria e salute pubblica: impegni e prospettive istituzionali” è stato organizzato dal Servizio Pianificazione strategica e cooperazione territoriale e internazionale della Direzione Generale della Regione Abruzzo di cui è dirigente Roberta Rizzone, nell’ambito del Progetto“NecessAria” finanziato dal Ministero della Salute a valere sui fondi del Piano Nazionale Complementare (PNC) Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima— di cui la Regione Abruzzo è partner.Ha portato i i saluti istituzionali, l’assessore al bilancio e alle aree interne, Mario Quaglieri e in sostituzione dell’assessore alla salute Nicoletta Veri, il dirigente del servizio Prevenzione Luigi Petrucci.Dalle soluzioni tecniche innovative prescelte e basate sulle più recenti acquisizioni scientifiche e industriali, alle campagne di misurazione, nonché alle analisi e integrazione dei dati raccolti, il dibattito ha rappresentato una preziosa testimonianza dell’efficace collaborazione interistituzionale, dello scambio di esperienze e integrazione di competenze sul tema dell’Indoor Air Quality, su cui il progetto “Necessaria” ha posto la dovuta attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo principale è migliorare la qualità dell’aria all’interno degli edifici scolastici, individuando e proponendo soluzioni tecniche all’avanguardia basate sulle più recenti acquisizioni scientifiche e industriali.Gli Istituti rappresentativi delle quattro province abruzzesi che hanno aderito all’iniziativa sono l’Istituto Superiore Isabella Gonzaga di Chieti, il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara, PESCARA, Scuola Secondaria di I Grado, di Nereto, la Scuola materna ed elementare “Luigi Dard” di Ovindoli – aggiunge la nota pubblicata. Per la provincia autonoma di Bolzano, Luca Verdi e Clara Peretti, per l’università degli studi D’Annunzio di Chieti Pescara, Sergio Montelpare, per la Regione Marche Andrea Bartoli, per l’università di Bari, Francesco Triggiano – In rappresentanza delle scuole che hanno aderito all’iniziativa, la dirigente Laura D’Ambrosio dell’Istituto Ranalli di Nereto, il professore Antonio Giordano del liceo ‘Galileo Galilei’ di Pescara, e il sindaco di Ovindoli Angelo Ciminelli.

