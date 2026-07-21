Regione Abruzzo: ultime news, Qualità dell’aria: Marsilio e Campitelli, dalla Regione Abruzzo incentivi per trasporto pubblico e rinnovo degli impianti di riscaldamento

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 21 luglio – Incentivare comportamenti sostenibili e accompagnare cittadini e lavoratori nella transizione ecologica attraverso misure concrete – Sono gli obiettivi delle nuove iniziative illustrate questa mattina nel corso della conferenza stampa dedicata al Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria, promosse dalla Regione Abruzzo nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che ha assegnato complessivamente 5 milioni di euro per il finanziamento degli interventi.Le risorse sono destinate a due linee di azione principali: il sostegno all’utilizzo del trasporto pubblico locale e il rinnovo tecnologico degli impianti di riscaldamento domestico, con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti, migliorare la qualità dell’aria e favorire un utilizzo più efficiente dell’energia – si apprende dal portale web ufficiale. “Le nuove direttive europee impongono obiettivi sempre più sfidanti in materia di qualità dell’aria – ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio – e noi abbiamo scelto di affrontare questa sfida con misure concrete, che aiutino i cittadini e i lavoratori ad adottare comportamenti più sostenibili senza gravare sulle famiglie – La transizione ecologica che vogliamo è quella che tutela l’ambiente, ma producendo anche vantaggi economici per i cittadini, perché ridurre i consumi significa ridurre i costi – precisa la nota online. Per questo anteponiamo la razionalità e i risultati concreti a qualsiasi approccio ideologico”.Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, è già operativo l’avviso rivolto ai lavoratori per il cofinanziamento del 50% degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La misura dispone di una dotazione finanziaria di 1 milione di euro e, ad oggi, sono stati erogati contributi per circa 300 mila euro, dei quali risultano ancora disponibili circa 700 mila euro, che saranno assegnati secondo una procedura a sportello, con liquidazione del contributo dopo la verifica della documentazione presentata – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa punta a favorire lo spostamento dall’auto privata al trasporto collettivo, contribuendo alla riduzione del traffico veicolare, delle emissioni e dei costi sostenuti quotidianamente dai lavoratori per raggiungere il luogo di lavoro – Nel corso della conferenza è stato inoltre annunciato l’imminente avvio del nuovo avviso pubblico destinato al turnover tecnologico degli impianti di riscaldamento domestico, finanziato con 3,5 milioni di euro – Il bando consentirà ai cittadini di sostituire generatori di calore obsoleti con impianti a biomassa di ultima generazione, pompe di calore o sistemi ibridi, prevedendo un contributo regionale che, in integrazione con gli incentivi del Conto Termico, potrà arrivare fino alla copertura del 100% delle spese ammissibili, consentendo a molte famiglie di rinnovare gratuitamente i propri impianti, migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e ottenere un significativo risparmio sulle bollette – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Queste misure – ha sottolineato il consigliere regionale delegato all’Energia Nicola Campitelli – dimostrano che la sostenibilità ambientale può e deve andare di pari passo con quella economica – si apprende dal portale web ufficiale. Migliorare la qualità dell’aria significa tutelare la salute dei cittadini, ma anche alleggerire il peso dei consumi energetici sulle famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È questo il modello di transizione ecologica che vogliamo per l’Abruzzo”.Nel corso dell’incontro è stato inoltre ricordato come gli incentivi presentati si inseriscano in una più ampia strategia regionale a favore della mobilità sostenibile e della riduzione delle emissioni – precisa la nota online. Negli ultimi anni, infatti, la Regione ha rinnovato il sistema del trasporto pubblico attraverso l’acquisto di 9 nuovi treni, che hanno portato l’età media della flotta ferroviaria a meno di tre anni e mezzo, e di 400 nuovi autobus per la TUA, riducendo l’età media del parco mezzi a circa otto anni e mezzo – recita il testo pubblicato online. Parallelamente, prosegue la realizzazione di centinaia di chilometri di piste ciclabili, destinate sia alla valorizzazione turistica sia agli spostamenti quotidiani casa – lavoro – recita il testo pubblicato online. Gli interventi illustrati rientrano nell’attuazione del Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria e confermano l’impegno della Regione Abruzzo nel promuovere una mobilità sempre più sostenibile, l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio e una maggiore consapevolezza nell’adozione di comportamenti rispettosi dell’ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it