Regione Abruzzo: ultime news, Quattro nuovi elettrotreni per potenziare la flotta ferroviaria di TUA

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Si è svolta, questa mattina, nella stazione ferroviaria di Lanciano, la presentazione di quattro nuovi elettrotreni di TUA.L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ammodernamento e potenziamento del trasporto ferroviario regionale, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, incrementare il comfort di viaggio e rafforzare la sostenibilità del sistema di mobilità.All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione, Marco Marsilio, e il Presidente di TUA, Gabriele De Angelis.Nel corso della mattinata sono state illustrate anche le linee di sviluppo della divisione ferroviaria di TUA, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica, all’efficientamento dei servizi e al miglioramento dell’esperienza dei passeggeri.“È per me motivo di orgoglio tornare sulla linea di Lanciano, dove si vede con continuità il risultato degli investimenti sul trasporto pubblico locale – ha dichiarato Marsilio -. In Abruzzo stiamo rafforzando la rete ferroviaria regionale, che non è più un elemento periferico ma una parte strategica del sistema – ha proseguito- I nostri treni oggi collegano il territorio fino ad Ancona e stiamo lavorando per estendere i collegamenti verso Puglia, Molise e Roma – si apprende dal portale web ufficiale. Il trasporto su ferro – ha sottolineato- sta diventando la spina dorsale della mobilità regionale, grazie anche all’immissione di nuovi convogli e al rinnovamento del parco mezzi, che sta migliorando qualità e comfort del servizio, superando definitivamente l’immagine obsoleta del passato”.Prosegue anche il percorso sugli investimenti infrastrutturali: i 90 milioni programmati sul Fondo Sviluppo e Coesione per l’intero sistema ferroviario stanno entrando nella fase operativa – si legge sul sito web ufficiale. Sono già aperti alcuni cantieri, tra cui quello che da Fossacesia arriva fino al polo logistico di Saletti e si sta procedendo con la modernizzazione della rete – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Nei prossimi giorni – ha ricordato il Presidente-presenteremo nel dettaglio gli interventi, dimostrando che circa un terzo delle risorse è già impegnato tra contratti attivi e lavori in corso – riporta testualmente l’articolo online. Questo percorso è anche la risposta concreta alle polemiche di questi mesi: noi continuiamo a lavorare sui fatti, sul rinnovamento del servizio e sulla qualità del trasporto pubblico, vicino alle amministrazioni e ai territori.”Nel suo intervento, il Presidente Marsilio ha inoltre ricordato le personalità a cui sono stati intitolati i quattro nuovi elettrotreni: Sergio Marchionne, Elena Sangro, Filomena Delli Castelli e Piero Di Pietro, ex dipendente TUA scomparso nella tragedia di Rigopiano, sottolineandone il valore umano e il legame con la storia del territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e condivisione con istituzioni e stakeholder, confermando l’impegno di TUA nel rafforzare il ruolo del trasporto pubblico locale come leva fondamentale per la crescita e la coesione territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla presentazione sono intervenuti anche l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ed il consigliere regionale Nicola Campitelli.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it