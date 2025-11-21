Regione Abruzzo: ultime news, Tappa abruzzese per Smau al Forum d’innovazione Visionaria di Pescara

Dal sito della Regione Abruzzo:“Dopo Milano anche a Pescara la Regione Abruzzo si è vista riconoscere la capacità di essere una regione molto vivace dal punto di vista della open innovation attraverso la sua capacità di sostenere le aziende nella ricerca, nell’innovazione e nella sostenibilità. Abbiamo ricevuto un prezioso contributo dalle start up che con i loro contenuti hanno disegnato un Abruzzo sempre piu al passo con i tempi”. Lo ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca partecipando alla tappa pescarese di Smau sul tema “Open innovation, digitalizzazione e sviluppo sostenibile”.”Ringrazio la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, nella persona del presidente Gennaro Strever e del diretttivo camerale, per aver avuto ancora una volta l’intuizione di modernità ospitando Smau all’interno di Visionaria – sottolinea l’assessore – che diventa luogo privilegiato per far incontrare aziende e operatori portatori di innovazione – si apprende dalla nota stampa. Una porta aperta al progresso per dare nuovo linfa alle aziende di questa regione”.”Nel confronto che ho avuto con le imprese abruzzesi nel panel dedicato all’innovazione aperta – conclude l’assessore – ho apprezzato l’impegno di queste storiche aziende, radicate nella nostra regione, che hanno creduto e stanno investendo nell’innovazione anche attraverso le start up presentate a Smau. Al lavoro con il piglio collaborativo tra enti diversi, con il mondo della ricerca e dell’università e investitori privato con il sostegno di Regione Abruzzo con un apposito bando sulla ricerca collaborativa sul quale al momento abbiamo previsto 75 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Una visione di prospettiva per essere in grado di sostenere le sfide del mercato avendo lo sguardo proiettato verso il futuro”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it