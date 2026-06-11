Regione Abruzzo: ultime news, Tavolo con gli ordini degli infermieri per un modello standardizzato di presa in carico del paziente

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 11 giu. – Si è svolto, presso l’Assessorato alla Salute della Regione Abruzzo, un incontro di approfondimento dedicato alla presentazione di un progetto – a breve attivo nella Regione Lazio – basato sull’utilizzo di un linguaggio infermieristico standardizzato e di strumenti digitali per la gestione della presa in carico assistenziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al tavolo hanno partecipato l’Assessore alla Salute Nicoletta Verì, il Direttore del Dipartimento Sanità Camillo Odio, la dirigente del Servizio Sanità Digitale Alessia Parlatore, i Presidenti degli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali e il Presidente dell’OPI Roma Maurizio Zega – viene evidenziato sul sito web. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati il funzionamento del modello, gli aspetti organizzativi e le possibili ricadute in termini di continuità assistenziale, omogeneità dei percorsi di cura e integrazione delle informazioni sanitarie lungo tutto il percorso del paziente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto si basa sull’utilizzo della tassonomia della Clinic Care Classification (CCC), un sistema di classificazione che consente di standardizzare la documentazione infermieristica e rendere omogenea la raccolta dei dati assistenziali, con l’obiettivo di migliorarne la misurabilità e supportare il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza – Nel corso della presentazione è stato inoltre illustrato il modello di integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico, quale strumento di condivisione e continuità del dato clinico-assistenziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’incontro di oggi – dichiara l’assessore Nicoletta Verì – è stato un momento di ascolto e approfondimento su un’esperienza già avviata in un’altra Regione e utile per comprendere strumenti e modelli organizzativi innovativi – aggiunge la nota pubblicata. Valuteremo con attenzione le possibili applicazioni e gli elementi di interesse per il nostro sistema sanitario regionale”.Il percorso proseguirà con una prova dimostrativa e una successiva analisi di fattibilità che coinvolgerà i soggetti interessati, con l’obiettivo di approfondire caratteristiche, impatti organizzativi e potenziali sviluppi del progetto – riporta testualmente l’articolo online. La Regione conferma così il proprio impegno verso una sanità territoriale sempre più integrata, digitale e orientata agli esiti, capace di valorizzare il ruolo delle professioni sanitarie e migliorare la qualità dell’assistenza per i cittadini – precisa la nota online. 260611

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it