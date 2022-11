Regione Abruzzo: ultime news, Teatro “Familia Paone”: Marsilio, ricostruiamo legame forte con abruzzesi nel mondo

- Advertisement -

Storia dell’italianità in sud America con uno spettacolo del TSA cofinanziato dal CRAM

(regflash) – L’Aquila, 11 nov. “Le nostre istituzioni culturali hanno la lungimiranza di comprendere come la presenza di milioni di abruzzesi nel mondo costituisca una risorsa di riferimento, pronti a seguirci, ad andare a teatro e a presenziare le nostre produzioni nel desiderio di conoscere la propria storia e le proprie radici.

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, anche presidente del Cram, ha commentato così in conferenza stampa oggi l’iniziativa di mandare in scena lo spettacolo “Familia Paone”, di Stefano Angelucci Marino, prodotto dal TSA (Teatro Stabile d’Abruzzo), sui palcoscenici di Argentina, Uruguay e Paraguay dal 20 novembre 2022 al 5 gennaio 2023.

Presenti oggi anche Sabrina Bocchino, consigliere regionale, i componenti del CRAM, il regista Stefano Angelucci Marino e rappresentanti del TSA.

“Affrontiamo con il Cram – ha aggiunto Marsilio – il tema delle nuove generazioni che stanno recuperando l’identità italiana dopo che le generazioni di mezzo l’avevano smarrita in qualche modo –

Una riscoperta che vivono con grande orgoglio di sentirsi italiani e parte di una comunità invidiata per il suo stile di vita e la sua storia – Dobbiamo attenzionarli e ricostruire legami che si stavano allentando nel tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dall’anno prossimo faremo in modo che questa rappresentazione possa andare in scena anche nei teatri abruzzesi”.

La tournée di “FAMILIA PAONE” è stata cofinanziata dal CRAM, patrocinata e promossa dal MIC (tournée all’estero), COMITES ROSARIO e FEDAMO (Federazione associazioni abruzzesi in Argentina).

Nasce dall’esperienza teatrale vissuta in Sudamerica (Argentina, Uruguay e Paraguay) dal 2014 a tutt’oggi dagli attori e registi Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini grazie a tre produzioni (“Tanos” 2016, “Arturo lo chef” 2018, “Hermanos” 2019) realizzate con il Teatro Stabile d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

“Familia Paone” si basa su una drammaturgia originale, ispirata dai romanzi del realismo magico della letteratura latinoamericana, frutto della rielaborazione del materiale prodotto dal processo di ricerca artistica degli artisti coinvolti.

Nove personaggi, membri della stessa famiglia italoargentina, incrociano le loro vite segnate dallo sradicamento e dalla perdita di identità. Un racconto come un fiume in piena da una generazione all’altra, da un modo di vivere (e di intendere la vita) all’altro, tutti con il fardello di una identità sospesa – si apprende dal portale web ufficiale. È la storia della Familia Paone, quattro generazioni in Argentina di maschi italiani con mogli al seguito – riporta testualmente l’articolo online. In una girandola di incontri e scontri familiari, ognuno proverà a convincere Emanuele Paone, il figlio più piccolo dell’unica coppia che è riuscita a mettere al mondo un erede, ad accettare una importante offerta di lavoro ricevuta – si apprende dal portale web ufficiale. Ne esce fuori uno spaccato in parte comico, in parte tragico – recita il testo pubblicato online. Per la precisione tragicomico – riporta testualmente l’articolo online.

I componenti del Clan Paone raccontano e vivono tensioni, splendori e miserie di una certa italianità in Latinoamerica – si legge sul sito web ufficiale. Nove maschere antropomorfe che permettono la trasfigurazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un particolare codice espressivo nato dalle suggestioni create dai murales e dai “bamboloni” della Boca, il celebre barrio porteño contraddistinto da una forte impronta italiana – si apprende dal portale web ufficiale. L’utilizzo di diversi linguaggi, l’Italiano, l’Abruzzese, lo Spagnolo e il Cocoliche (lo spagnolo italianizzato degli emigranti), a confermare gli incontri-scontri culturali e territoriali – precisa la nota online. Dialoghi semplici, diretti, scarni – Questi gli elementi formali scelti per raccontare una storia di italiani senza Patria –

Questo il calendario degli spettacoli:

23 novembre MAR DEL PLATA (Argentina)

28 novembre NECHOCHEA (Argentina)

3 e 4 dicembre BUENOS AIRES ANDAMIO ’90 (Argentina)

6 e 7 dicembre BUENOS AIRES BARRACAS (Argentina)

8 dicembre BERAZATEGUI (Argentina)

12 dicembre CAMPANA (Argentina)

14 dicembre SAN ISIDRO (Argentina)

16 dicembre MENDOZA (Argentina)

19 dicembre ROSARIO (Argentina)

20 dicembre SANTA FE (Argentina)

23 dicembre MONTEVIDEO (Uruguay)

28 dicembre ASSUNCION (Paraguay)

