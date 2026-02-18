- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 19, 2026
Attualità

Regione Abruzzo: ultime news, Teatro Marrucino. Marsilio: “onorati gli impegni, messi in sicurezza bilanci e programmazione 2025-2026”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 18 feb. – “Onorando gli impegni assunti, il Consiglio regionale ha approvato l’emendamento predisposto dalla Giunta regionale con il quale si completa lo stanziamento annuale a beneficio del Teatro Marrucino – riporta testualmente l’articolo online. I 287.000 euro si aggiungono nel Bilancio 2026 al contributo inizialmente iscritto nella proposta iniziale di Bilancio, arrivando così alla complessiva cifra di 300.000 euro – Come era stato ampiamente spiegato, la modesta cifra iniziale si spiegava con un tecnicismo contabile, rispetto al quale dovevamo solo attendere che maturassero in poche settimane alcune scadenze, grazie alle quali sono stati recuperati fondi che non erano immediatamente disponibili al momento della sua predisposizione – si apprende dalla nota stampa.  Questo contributo consentirà al Teatro di proseguire con serenità nella sua gestione e programmazione – Nello stesso emendamento, sono contenuti anche i 200.000 euro di contributo aggiuntivo che vennero approvati durante l’estate scorsa, ma che per mere ragioni contabili non era stato possibile erogare entro l’anno – recita il testo pubblicato online. In tal modo, si garantisce al Teatro anche la sicura chiusura del Bilancio relativo all’anno 2025. La Giunta Marsilio conferma la sua attenzione e vicinanza alle Istituzioni culturali abruzzesi, che mai come in questi anni hanno ricevuto fondi e risorse per valorizzare la loro attività.” E’ quanto dichiara il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

