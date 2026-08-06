Regione Abruzzo: ultime news, Tekne di Ortona: Magnacca, concluso l’iter per l’ingresso di Nubaru nel capitale dell’azienda

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“La Tekne di Ortona, azienda specializzata in ingegneria della difesa, veicoli militari e sistemi elettronici, ha ottenuto il via libera per entrare a pieno titolo nella sfera di controllo dell’americana Nubaru, società che sviluppa piattaforme integrate di nuova generazione a uso civile e militare per i settori difesa e sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Il Governo italiano aveva condizionato il passaggio delle quote esercitando la golden power nei confronti dell’azienda americana che nei mesi scorsi aveva firmato un accordo vincolante per acquisire il 70% di Tekne S.p.a – viene evidenziato sul sito web. ”.Ad annunciarlo, l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, che, con soddisfazione, riferisce quanto pubblicato sull’edizione online del Financial Times.“E’ una notizia che attendevamo da tempo e che ha interessato circa centottanta lavoratori con la comprensibile preoccupazione per la tenuta sociale del territorio – È il risultato dell’impegno del governo regionale, a partire dal presidente Marco Marsilio, e del MIMIT affinchè non si disperdesse occupazione specializzata e capacità produttiva – viene evidenziato sul sito web. Un riconoscimento alla capacità delle maestranze dello stabilimento abruzzese che ora prevede un piano industriale con nuove assunzioni, programmate nei prossimi quattro anni, una dimostrazione del suo valore strategico – aggiunge testualmente l’articolo online. Si conclude un iter complesso – commenta l’assessore Magnacca – che ha visto il governo italiano esercitare il potere di esaminare, condizionare o bloccare l’acquisizione di società operanti in settori di interesse strategico nazionale, inclusi quelli della difesa e della sicurezza e che ha rappresentato il principale ostacolo all’acquisizione diretta della Tekne da parte di Nubaru”.Il piano presentato, nell’ambito della procedura di golden power, è incentrato sulla salvaguardia della presenza produttiva di Tekne in Italia, sulla tutela delle tecnologie strategiche e della proprietà intellettuale, sul sostegno all’occupazione e allo sviluppo delle competenze tecniche, nonché sull’istituzione di controlli di sicurezza e di governance adeguati per un’azienda strategica del settore difesa e che vede l’Abruzzo ritagliarsi spazi importanti a livello nazionale –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it