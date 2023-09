Regione Abruzzo: ultime news, Terme di Canistro: due offerte pervenute per lotto acque minerali

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

L’Aquila, 18 set. – Sono due le offerte pervenute per quanto riguarda il lotto delle acque minerali di Canistro, nell’ambito del bando di gara europea a procedura aperta che era stato preparato da AreaCom, ex Aric, per l’affidamento in concessione dalla durata ventennale degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgenti per le sorgenti ubicate nella regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. E’invece andato deserto il bando per la gestione dello storico stabilimento termale e della struttura alberghiera – “Il nostro obiettivo è quello di riuscire a far ripartire al più presto l’intero sistema sorgivo di quell’area – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo motivo, in accordo con il direttore di AreaCom, Donato Cavallo, si sta studiando la possibilità di reinserire il lotto per la gestione dell’impianto termale all’interno della gara, che verrà pubblicata a breve, riguardante la concessione della sorgente di Popoli”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. US 230918

