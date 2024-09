Regione Abruzzo: ultime news, Terremoto centro Italia: Marsilio, Più fondi per la ricostruzione pubblica

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Raggiunta l’intesa dalla Cabina di coordinamento – Roma 10 set . La Cabina di coordinamento sisma, presieduta dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, ha raggiunto l’intesa sulla modifica a Ordinanze speciali destinate a interventi nei comuni abruzzesi interessata dagli eventi sismici del 2016.“Insieme al presidente Marco Marsilio, all’Ufficio ricostruzione Abruzzo guidato da Vincenzo Rivera e alle Amministrazioni comunali – afferma il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli – siamo impegnati in questa fase cruciale per il futuro dei nostri territori – Insieme siamo impegnati nel nostro continuo e fondamentale lavoro di rinascita di tutto l’Appennino Centrale – Non possiamo fermarci nemmeno un minuto, la ricostruzione ha cambiato passo e la strada che stiamo prendendo è quella giusta”.“Questo finanziamento per la Prefettura di Teramo – dichiara il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – ci consente finalmente di firmare il contratto per la sede provvisoria all’ex Consorzio agrario, dare maggiore funzionalità al lavoro della Prefettura e programmare, per la fine dell’anno, l’inizio dei lavori veri e propri – precisa la nota online. Un altro passo fondamentale per il pieno recupero del centro storico di Teramo”. Provincia di Teramo – Per la Prefettura di Teramo è stata accolta la richiesta per aumentare il finanziamento per l’adeguamento sismico dell’edificio sede della Prefettura di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. L’aumento approvato è di 1,73 milioni di euro, il nuovo importo diventa così di 10,8 milioni.Per il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia è accolta la richiesta per aumentare il finanziamento per gli interventi al cimitero comunale Pacciano, con un incremento di 206 mila euro per la casa del Custode, portando l’importo totale a circa 338 mila euro e di 93 mila euro per il cimitero, portando l’importo totale a circa 226 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Provincia dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. A Cagnano Amiterno accolta la richiesta di aumentare il finanziamento per “ATER n.1618 – Loc. San Cosimo, via Sant’Aniceto n. 3”. L’aumento approvato è di 475 mila euro, per un nuovo totale di 1,9 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. U.S. 2024/09/10

