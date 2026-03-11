Regione Abruzzo: ultime news, Tirreno-Adriatico 2026: Quaglieri, festa di sport a Magliano de’ Marsi per l’arrivo di tappa

Dal sito della Regione Abruzzo:D’Annuntiis: Entusiasmo e partecipazione per il grande ciclismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Domani partenza da Tagliacozzo, poi arrivo sulla costa a Martinsicuro – recita il testo pubblicato online. – Magliano de’ Marsi, 11 mar. – Una giornata di sport, partecipazione e grande festa ha accompagnato oggi l’arrivo a Magliano de’ Marsi della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, una delle competizioni più prestigiose del calendario ciclistico internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Cittadini, appassionati e famiglie hanno seguito il passaggio dei corridori, trasformando l’evento in un momento di forte condivisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La manifestazione ha regalato al territorio una giornata di sport, spettacolo e grande visibilità mediatica – si legge sul sito web ufficiale. «Negli occhi della gente oggi si vede chiaramente l’entusiasmo e la partecipazione per questo grande evento sportivo – commenta l’assessore regionale Mario Quaglieri –. È stata una vera giornata di festa per la Marsica, che ha saputo accogliere il grande ciclismo con calore e passione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Manifestazioni di questo livello rappresentano una straordinaria occasione di visibilità e promozione per il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La presenza di atleti di livello mondiale, squadre professionistiche, operatori dei media e migliaia di appassionati dimostra quanto lo sport possa essere un motore importante anche per la valorizzazione e lo sviluppo dell’Abruzzo come tutti i grandi eventi che abbiamo a cuore e stiamo promuovendo – riporta testualmente l’articolo online. Un’occasione importante per raccontare l’Abruzzo e le sue eccellenze a un pubblico nazionale e internazionale».La corsa prosegue domani con la partenza della tappa successiva da Tagliacozzo e il grande ciclismo farà poi tappa anche sulla costa con l’arrivo a Martinsicuro, confermando il ruolo dell’Abruzzo come protagonista della Tirreno-Adriatico 2026.«È una vetrina straordinaria per l’Abruzzo – ha commentato l’assessore D’Annuntiis – che attraverso lo sport riesce a raccontare le proprie bellezze, il patrimonio paesaggistico e culturale e la grande capacità di accoglienza delle nostre comunità. Eventi di questo livello rappresentano un’opportunità importante per far conoscere il territorio a un pubblico sempre più ampio, valorizzando borghi, città e tradizioni e generando ricadute positive anche in termini di promozione turistica ed economica». K. Scolta

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it