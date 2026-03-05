- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo: ultime news, Tirreno-Adriatico 2026: Quaglieri, la Marsica e l’Abruzzo intero...
Attualità

Regione Abruzzo: ultime news, Tirreno-Adriatico 2026: Quaglieri, la Marsica e l’Abruzzo intero protagonista del grande ciclismo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal sito della Regione Abruzzo:La Marsica entra nel circuito del grande ciclismo internazionale con due giornate consecutive protagoniste della Tirreno-Adriatico 2026, una delle competizioni più prestigiose del calendario mondiale, seconda solo al Giro d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Mercoledì 11 marzo Magliano de’ Marsi ospiterà il traguardo della terza tappa, una frazione lunga 221 chilometri con partenza da Cortona (ore 10.20), che attraverserà Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo prima dell’arrivo nel territorio marsicano (intorno alle 15.30-16.00).Il giorno successivo, giovedì 12 marzo, la Marsica sarà nuovamente al centro della corsa con la partenza della quarta tappa da Tagliacozzo (ore 10.20), per un percorso di 213 chilometri che porterà i corridori fino alla costa adriatica con arrivo a Martinsicuro, attraversando numerose località dell’entroterra abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. «L’arrivo a Magliano de’ Marsi e la partenza il giorno successivo da Tagliacozzo rappresentano un risultato importante per la Marsica e per l’intero Abruzzo – sottolinea l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri –. Portare due momenti così significativi della Tirreno-Adriatico sul nostro territorio accompagnando poi la corsa verso la costa adriatica fino all’arrivo di Martinsicuro, è frutto di un lavoro che ho portato avanti con grande convinzione insieme all’intera giunta – si apprende dal portale web ufficiale. Parliamo di una manifestazione di livello internazionale capace di attirare atleti di fama mondiale, squadre professionistiche, operatori dei media e migliaia di appassionati». La Tirreno-Adriatico si conferma così una vetrina internazionale capace di portare l’Abruzzo e i suoi territori sotto i riflettori del grande sport mondiale, con la Marsica pronta ad accogliere atleti e appassionati in due giornate di festa dedicate al ciclismo – «Per due giorni – aggiunge l’assessore Quaglieri – la Marsica sarà al centro dell’attenzione del grande ciclismo – riporta testualmente l’articolo online. Un’occasione straordinaria di visibilità e promozione per il territorio, che consentirà di valorizzare le nostre comunità e i nostri paesaggi – precisa la nota online. Eventi come questo dimostrano quanto sia importante continuare a investire nello sport come strumento di promozione turistica, economica e sociale».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it