Regione Abruzzo: ultime news, Tirreno–Adriatico: a Martinsicuro Marsilio consegna la maglia azzurra a Pellizzari

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Buona partecipazione di pubblico oggi pomeriggio a Martinsicuro per l’arrivo della tappa della Tirreno–Adriatico, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario ciclistico internazionale – La frazione è partita, questa mattina, da Tagliacozzo e ha attraversato diversi centri abruzzesi prima di concludersi sulla costa adriatica, con tanti appassionati presenti lungo il percorso e sul traguardo – recita il testo pubblicato online. La corsa ha così proseguito il suo percorso in Abruzzo dopo l’arrivo di ieri a Magliano de’ Marsi, confermando il forte legame tra il territorio regionale e il grande ciclismo internazionale – si apprende dalla nota stampa. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha consegnato la maglia azzurra al leader di classifica Giulio Pellizzari – aggiunge la nota pubblicata. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis, ha invece premiato il vincitore di tappa, l’olandese Mathieu van der Poel, accolto dagli applausi del pubblico presente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Con le grandi firme come quella di Matthieu van der Poel sul traguardo di Martinsicuro si nobilita una bella giornata di sport – ha dichiarato il presidente Marsilio – una tappa partita da Tagliacozzo che ha attraversato le nostre montagne, tutto il massiccio del Gran Sasso, per poi scendere sulla costa fino all’arrivo in volata sul mare di Martinsicuro – riporta testualmente l’articolo online. È stata un’occasione unica per mostrare, tutte insieme e in una volta sola, le grandi meraviglie e i paesaggi dell’Abruzzo e delle nostre città.Investiamo molto nei grandi eventi sportivi perché crediamo che manifestazioni trasmesse sui principali network televisivi nazionali e internazionali possano aiutare l’Abruzzo a farsi conoscere e ad aumentare la propria attrattività turistica – Non è un caso che qui abbiano vinto grandi campioni del ciclismo – recita il testo pubblicato online. Oggi, ancora una volta, un grande campione come van der Poel.Il nostro – ha detto Marsilio- è un territorio che valorizza molto questo sport: per vincere in Abruzzo bisogna avere grandi qualità. Siamo una terra vocata al ciclismo e vogliamo continuare a raccontarla e a valorizzarla anche attraverso queste manifestazioni – precisa la nota online. Questa tappa rappresenta anche un’anticipazione del Giro d’Italia che tornerà a maggio con l’arrivo sul Blockhaus, una delle salite più dure e selettive dell’intero Appennino, che arriverà dopo oltre 240 chilometri di gara – si legge sul sito web ufficiale. Ci aspettiamo un grande spettacolo sportivo” – ha concluso il presidente della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

